I disegni vincitori della seconda edizione del concorso Barbablù

Nella giornata di sabato 27 novembre, in occasione della settimana legata alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, si sono svolte nella sala polivalente di Murata due importanti iniziative organizzate della Commissione Pari Opportunità e dalla Commissione Politiche Giovanili, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Segreteria di Stato per l'Istruzione. Inizialmente si è tenuta la presentazione del libro di Maria dell'Anno “Parole e Pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio”; l'autrice ha avviato un confronto con la giornalista Sara Bucci sull'importanza delle parole nella comunicazione dei media. In seguito, si è svolta la premiazione dei disegni vincitori della seconda edizione del concorso Barbablù, un concorso artistico rivolto a scuole ed università che porta i ragazzi ad interrogarsi sulla violenza di genere. Il primo premio è stato assegnato all'elaborato artistico di Rebecca Gorgoroni e Kevin Grandi, due allievi della Prima R del Centro di Formazione Professionale e consiste in 1 mese di corsi al GTR - Fight Team, un buono spendibile da MVP e due buoni menù al Time Off. Il secondo premio è andato invece a Fraboni Giulia e Muci Cristian Santiago, sempre della stessa classe che hanno vinto un buono spendibile da Cosmo, uno da Mvp e uno al Time Off. Infine il terzo premio è stato vinto dal disegno della classe 2 A che vince un buono da MVP, uno al Time Off e uno al Guaita. Le Commissioni sono state colpite dalle riflessioni fatte dai ragazzi nei loro elaborati, in cui c’è stato un notevole lavoro di rielaborazione dei concetti e in cui sono stati rappresentati diversi tipi di violenza. Le Commissioni infine ringraziano tutti gli studenti per la partecipazione, GTR, Cosmo, MVP, Time Off e Guaita per il sostegno nella messa a disposizione dei premi e UDS, OBR e Kiwanis per il supporto all'iniziativa.

Cs La Commissione Pari Opportunità La Commissione Politiche Giovanili