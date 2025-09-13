I docenti di tutti gli ordini di scuola, riuniti in un inusuale “collegio docenti congiunto”, contestano il modus operandi del Segretario Lonfernini

I Collegi Docenti dei vari ordini di scuola nei giorni scorsi avevano già espresso forti perplessità circa la convocazione di un “collegio docenti congiunto”, poiché non è prevista dalla normativa vigente la presenza di figure esterne allo specifico ordine di scuola. Proprio per l’inopportunità di questa inusuale convocazione, le tre sigle sindacali hanno declinato l’invito a partecipare che era stato loro rivolto, ritenendo giustamente che un collegio docenti non sia la sede per affrontare questioni sindacali. Dopo una prima introduzione del Segretario, i docenti, vestiti con abiti neri in segno di protesta, hanno dato lettura del documento che segue, lettura che è stata accompagnata da un lunghissimo e fragoroso applauso.

Gentilissimo Segretario, parlo a nome di tanti insegnanti ed educatori del Nido per l’Infanzia. Questo, pertanto, non è un intervento solo personale, ma rappresentativo di molti tra noi, almeno di quei 488 firmatari delle lettere inviate alla Sua Segreteria. Innanzitutto desideriamo ringraziare Lei e il Dott. D’Amelio, Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura, per la Vostra presenza. Prima di proseguire nella lettura, chiediamo gentilmente che questa comunicazione sia messa a verbale. Ci siamo confrontati a lungo nei singoli Collegi Docenti nel merito di questa convocazione “allargata” e omnicomprensiva, che crediamo sia un caso unico nella storia della scuola: chi tra noi ha più memoria storica della vita scolastica, non ha ricordo di riunioni siffatte. Oltre a ciò non ricordiamo che il Collegio Docenti sia stato mai convocato dietro richiesta di un Segretario di Stato, il quale ha sì la responsabilità politica e amministrativa del proprio Dipartimento di competenza, ma non ha quella di un organismo tecnico qual è il Collegio Docenti e le cui funzioni sono ben esplicitate in due leggi (L. 72 del 1980 art. 10 e L. 21 del 1998 art. 21). Stando alle leggi sopra citate, infatti, il Collegio è presieduto da un solo dirigente e ne fanno parte il dirigente stesso e i docenti di ogni specifico ordine di scuola, perché in quanto organismo tecnico ogni singolo collegio ha specificità proprie in relazione anche alla fascia di età dell’utenza, con facoltà di deliberare su questioni inerenti l’organizzazione e le scelte scolastiche. In virtù di ciò, un’altra domanda che ci è sorta spontanea, è stata quella di sapere chi oggi avrebbe presieduto il “Collegio Congiunto”. Vogliamo inoltre evidenziare che le tematiche all’ordine del giorno sono in parte questioni di materia sindacale e che, in quanto tali, devono essere affrontate e discusse nelle sedi deputate a questa funzione con le OO.SS. e i nostri rispettivi rappresentanti sindacali. Proprio per questo motivo in questo Collegio Congiunto noi potremo recepire e ascoltare, dialogare sicuramente, ma non potremo prendere decisioni o deliberare rispetto ai temi suddetti. Siamo pertanto qui a presenziare, poiché questo è per noi orario di servizio ma, lo ribadiamo, possiamo solo prendere nota con attenzione delle Sue comunicazioni e confrontarci. Per iniziare con serenità e solidi punti di riferimento il nuovo Anno Scolastico che si aprirà lunedì 15 settembre p.v., egregio Segretario di Stato, Le rinnoviamo la richiesta di istituire tavoli tecnici, affinché ci sia la possibilità concreta di ascoltarsi reciprocamente e di dialogare seriamente e in maniera costruttiva. Noi vorremmo portare il nostro contributo anche riguardo ad un’eventuale riforma scolastica e sulle questioni di natura sindacale, affinché la scuola non si trovi impreparata ad affrontare le grandi e complesse sfide di oggi. Chiudiamo augurando a tutti un buon inizio di Anno Scolastico.

Il Segretario ha ribattuto affermando di ritenere legittima la convocazione del collegio, senza tuttavia citare alcun articolo di legge a supporto della sua affermazione e ha poi continuato con alcuni brevi riferimenti al Decreto sul reclutamento del personale docente, ai quali gli insegnanti, coerentemente con la posizione assunta, non hanno ribattuto alcunché, trattandosi di materia sindacale. Nonostante tutte le lettere che il corpo insegnanti ha fatto pervenire durante l’estate per chiedere confronto in merito al percorso di assunzione dei docenti e quindi di essere accolti ai tavoli tecnici, il Segretario ha ribadito che il lavoro sul decreto proseguirà con il coinvolgimento dei sindacati, mostrando un’ambigua posizione sul reale coinvolgimento dei nostri rappresentanti sindacali ai tavoli di lavoro già in essere. All'offerta del Segretario di fornire chiarimenti riguardo alle recenti unilaterali decisioni di modificare la rendicontazione delle ore dedicate ad aggiornamento professionale e programmazione, i presenti hanno opposto di nuovo un fermo silenzio, ritenendo che tale questione, già sollevata dalle organizzazioni sindacali, debba essere affrontata insieme a loro. L’idea secondo la quale informare i docenti sulle decisioni prese equivarrebbe a condividerle è proseguita anche con l’esposizione del progetto di legge sulla riforma dei cicli scolastici, di cui solo alcuni docenti erano a conoscenza e che è stata brevemente presentata, senza che gli insegnanti avessero potuto preventivamente visionare il documento.

La maggior parte dei presenti non ha ritenuto opportuno intervenire nel merito delle questioni poste, considerando intempestiva e velleitaria la pretesa del Segretario di Stato di potersi confrontare con una platea di circa 700 persone su numerosi temi estremamente delicati (rapporti insegnanti - alunni, unificazione del nido e scuola dell’infanzia, accorpamento dei plessi scolastici, settimana corta nella scuola media, ore di rientro pomeridiano, riforma della scuola superiore, ecc.). Sono ormai molti mesi che gli insegnanti chiedono l’apertura di tavoli tecnici e non ritengono soddisfacente che, invece di un serio confronto con modi e tempi adeguati, il Segretario risponda con una semplice enumerazione di linee programmatiche già tracciate. Nonostante la situazione anomala e incongrua che si è venuta a creare, gli insegnanti si auspicano che la questione delle modalità di reclutamento e i numerosi e complessi temi della riforma scolastica “omnibus” vengano affrontati e realmente condivisi nelle sedi opportune con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, all’interno di una riflessione ad ampio raggio che metta al primo posto non ragioni meramente burocratiche o economiche, ma la formazione e l’educazione degli studenti.



c.s. I firmatari delle lettere inviate all SdS Istruzione e Cultura