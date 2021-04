I GDC al council meeting dello YEPP Giovedì ultimo incontro di scuola di formazione politica con il vice segretario del ppe

I GDC al council meeting dello YEPP.

I Giovani Democratico Cristiani di San Marino hanno preso parte nei giorni scorsi al council meeting dello YEPP, organizzazione giovanile del PPE. In rappresentanza dei Gdc era presente Carol De Biagi, responsabile per le relazioni internazionali. Il meeting si è aperto con l'intervento Cat Tully e Riccardo Borges de Castro che hanno trattato il tema dell’equità intergenerazionale. Il giorno seguente l’ex primo ministro finlandese Alexander Stubb ha preso parte al dibattito sul tema di riaperture delle attività economiche, ponendo l’attenzione sull’importanza della democrazia liberale e dell’economia sociale di mercato, valori che possono essere messi in pericolo in situazione di crisi ma che vanno mantenuti. Durante il pomeriggio di sabato invece si sono discusse le varie risoluzioni portate avanti dai giovani partecipanti che hanno così preso parte attivamente al council meeting. Nell'occasione è stata annunciata anche la data del prossimo congresso dello YEPP: sarà il 2-3 luglio a Bruxelles (ancora da stabilire se in presenza o in streaming). Nel frattempo i Gdc si stanno preparando per l'ultimo incontro (in streaming giovedì 19 aprile dalle 18.30 alle 20) della scuola di formazione politica 'Esserci per essere, conoscere per agire' incentrata proprio sul tema dell'Europa. In particolare ci si soffermerà sulla “Prospettiva europeista: la democrazia cristiana e l'Europa”. Atteso un ospite d'eccezione: si tratta di Christian Kremer, vice segretario generale del Ppe, che dialogherà insieme a Markus Krienke, Pasquale Valentini e Massimiliano Vandi. Per partecipare invia un messaggio WhatsApp al numero +393371008419.

