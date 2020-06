I GDC partecipano al First Council Meeting during the Covid-19 dell’EDS

I GDC partecipano al First Council Meeting during the Covid-19 dell’EDS.

Weekend importante per i GDC in quanto, nonostante il Covid, hanno portato avanti gli impegni presi a febbraio con la più grande e storica Organizzazione della famiglia popolare europea, un rapporto inaugurato lo scorso anno, dal 20 al 22 settembre quando hanno avuto l’onore di ospitare un momento di formazione ossia lo Skills Training di European Democrat Students nella Repubblica di San Marino. Nelle giornate del 28, 29 e 30 maggio hanno preso parte al First Council Meeting during the Covid-19 era, rappresentati da Sara Giovagnoli, responsabile dei rapporti internazionali. I lavori del Council Meeting, che si sarebbero dovuti tenere a Sofia in Bulgaria, si sono svolti online grazie alla piattaforma zoom che ha permesso di discutere e votare mozioni di notevole rilevanza e approfondire temi di attualità. I panel organizzati e tenuti da rilevanti figure nel panorama politico internazionale Crisis Management e Economic Reconstruction of Europe after Covid-19, portavano l’attenzione sull’emergenza sanitaria e come questa ha inciso nella vita degli studenti e più in generale nelle fasce più giovani della popolazione fino a creare una discussione sui possibili metodi per ripartire e sostenere le nuove generazioni che saranno quelle più colpite da questa nuova crisi economica. Numerosi sono i temi trattati e discussi nella giornata di sabato, molti di questi portati alla luce dal coronavirus e di conseguenza la trattazione ne è divenuta una necessità come la violenza domestica e la Convenzione di Istanbul, la lotta alla violenza e ai comportamenti violenti subiti online, il divario retributivo tra uomini e donne e la necessità di una equità salariale dando importanza anche al lavoro domestico per assistenza alla famiglia. Si è anche affrontata la possibilità di trasferire l’industria manifatturiera in Europa, attraverso una politica fiscale che incentivi tutte le attività che diano un valore aggiunto alla produzione europea. EDS ha sottolineato come San Marino stia affrontando l’emergenza sanitaria nel migliore dei modi e si è congratulato dell’impegno dei GDC per il nostro paese. I Giovani Democratico Cristiani desiderano ringraziare tutti i membri del European Democrat Students. Un sentito ringraziamento al Presidente Carlo Giacomo Angrisano Girauta, al Presidente onorario Virgilio Franco, e a tutti i membri del Bureau per il supporto, la collaborazione, la fiducia e l’amicizia dimostrata.

GDC-Giovani Democratico Cristiani



I più letti della settimana: