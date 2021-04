I giovani d'Europa disegnano Dongguan la città del futuro esempio di armonia tra sostenibilità e sviluppo economico

Il concorso europeo di disegno "Draw me the Environmentally Friendly City of Dongguan of Tomorrow" è stato lanciato dalla città cinese che ha saputo rigenerarsi puntando sull'innovazione

La città cinese di Dongguan ha appena lanciato il concorso di disegno "Draw me the Environmentally Friendly City of Dongguan of Tomorrow” (Disegna la Dongguan ecologica di domani), dedicato ai ragazzi, per promuovere "Change things, save the earth", un progetto di sviluppo sostenibile a cui Dongguan ha aderito.

La città di Dongguan è stata premiata dalle Nazioni Unite (PNUE-UNEP) come "città giardino internazionale" e il marzo scorso, è stata designata come la migliore destinazione di investimento in Cina nel 2020 per le multinazionali*. Dongguan ha posto la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile al centro della sua politica e ne ha fatto il tema principale del suo programma per il futuro, con la scommessa che lo sviluppo sostenibile potrà essere di supporto positivo anche all’economia e all’industria a dimostrazione che crescita e rispetto dell’ambiente non sono necessariamente contraddittori.

I partecipanti (12 -18 anni) devono immaginare la città di Dongguan nel 2050, con tutte le innovazioni ambientali. Gli artisti in erba avranno tempo dal 22 aprile al 7 maggio 2021 per partecipare e inviare una copia digitalizzata del loro disegno a italy@joindongguan.com. I vincitori di ciascuno dei 3 Paesi partecipanti (Francia, Germania e Italia), avranno la possibilità di andare in Cina per una settimana alla scoperta della città di Dongguan (nel 2022, data da confermare soggetta alle disposizioni internazionali anti pandemia).



Quattro short film d’autore

Quattro video presentano la città (in programmazione in Italia in modalità spot su LA7) e le sue conquiste in termini di sviluppo sostenibile. La città di Dongguan vuole mostrare di essere la città del cambiamento, rivolta al futuro tecnologico e ambientale e un esempio virtuoso per le altre metropoli del pianeta. Questi quattro film sono stati diretti da Barney Broom, che ha una lunga esperienza di documentari sul clima, l'ambiente o la tecnologia. Il suo compito era presentare i principali risultati raggiunti dalla città, la realtà della sua politica di sviluppo sostenibile e le opportunità. Nei quattro video vengono sviluppati i temi che rappresentano Dongguan e il suo cambiamento: "Città delle opportunità", "Città dell'impegno", "Città della produzione", "Città della trasmissione dei valori". Attraverso la storia dei membri di una tipica famiglia cinese, i film raccontano l’imprenditorialità, la fede nel futuro, il rispetto per il passato, le sue tradizioni e la loro trasmissione e, infine, la tecnologia al servizio delle persone e lo sviluppo sostenibile per migliorare la qualità della vita come elementi che hanno caratterizzato la trasformazione di Dongguan.

"Gli episodi hanno quattro personaggi principali che sono i membri di una famiglia a Dongguan: il nonno che difende il patrimonio culturale, il padre nato a Dongguan, la madre di un paese occidentale e la loro figlia. Ciascun personaggio mostra uno dei valori fondamentali della città di Dongguan che vale la pena promuovere alla comunità internazionale: valori, maestria, opportunità e impegno. I quattro episodi sono indipendenti l'uno dall'altro, ciascuno incentrato su un membro della famiglia", spiega il regista Barney Broom. Ogni film parla di uno dei membri della famiglia come l'eroe di una storia che illustra i valori principali della città di Dongguan: imprenditorialità, fede nel futuro, rispetto per il passato, le sue tradizioni e la loro trasmissione e, infine, la tecnologia al servizio alle persone e sviluppo sostenibile per migliorare la qualità della vita (link per la visione dei quattro short film https://www.youtube.com/channel/UC2eGrIeYe0rc-volzbQ1fpA/videos).



La competizione

Il concorso di disegno "Draw me the Environmentally Friendly City of Dongguan of Tomorrow” (Disegna Dongguan la città ecologica di domani) è iniziato il 22 aprile in occasione della Giornata mondiale della Terra e terminerà il 7 maggio. È aperto a 3 paesi europei: Francia, Italia e Germania. I vincitori, ciascuno per ogni Paese, saranno premiati con viaggio e soggiorno per tre persone a Dongguan. I risultati del concorso saranno annunciati il ​​22 maggio, in occasione della Giornata internazionale per la diversità biologica. Il tema del concorso è immaginare la città di Dongguan nel 2050, con tutte le sue innovazioni a favore dell'ambiente.

Per aiutare i giovani artisti a scoprire la città di Dongguan, gli adolescenti possono guardare 4 video che presentano le innovazioni dello sviluppo sostenibile della città disponibili sul canale Youtube di JoinDongguan

https://www.youtube.com/channel/UC2eGrIeYe0rc-volzbQ1fpA/videos.

È consentito un solo disegno per ragazzo e i disegni devono essere realizzati su un foglio A4 e tutte le tecniche pittoriche sono ammesse. I disegni devono essere inviati via e-mail al seguente indirizzo italy@joindongguan.com, con nome, cognome, data di nascita e recapiti dei partecipanti. Se è minorenne, all'e-mail dovrà essere allegata un'autorizzazione firmata dai genitori. Il regolamento e i moduli sono scaricabili al sito: www.joindongguan.com. Al termine della competizione, tutti i disegni pervenuti saranno esposti in una bellissima mostra durante la Settimana dello sviluppo sostenibile a Dongguan.



Dongguan

Dongguan (8,4 milioni di abitanti) è una città incentrata sulla tecnologia e la protezione ambientale. Situata nella provincia centro-meridionale del Guangdong, Dongguan si trova nel mezzo della Great Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao. Con una storia che risale a migliaia di anni fa, Dongguan è un centro di produzione globale e un'importante base di esportazione per la Cina. Uno smartphone su cinque nel mondo è prodotto a Dongguan.

Per decenni Dongguan è stata considerata la "fabbrica del mondo", nota per il suo "Made in Dongguan" e per la sua industria ad alta intensità energetica. Ma negli ultimi anni, la città si è completamente reinventata, concentrandosi sull'innovazione per lo sviluppo della scienza e della tecnologia e un’attenzione alla sostenibilità come asse principale per rendere Dongguan una città dove la vita è piacevole.

Con 21 parchi forestali, 6 riserve naturali, 25 parchi delle zone umide, oltre 1000 parchi e giardini, Dongguan è oggi uno dei "polmoni verdi" della Cina. Questo ragguardevole risultato si deve all’implemento di politiche di risparmio energetico e protezione ambientale e altre misure attive per ridurre il numero di aziende con alto inquinamento, alto consumo di energia e bassa efficienza delle risorse e la chiusura di alcune fabbriche considerate troppo inquinanti.

Tutti i risultati a favore dell'ambiente, compresa una politica antinquinamento molto forte, stanno ripagando. Ora è possibile pescare senza rischi nel fiume Huangsha e sono tornati i gamberi di fiume, molto sensibili all'inquinamento; grazie alla creazione e protezione di numerose macchie verdi sono tornati uccelli, anche molto rari; Il lago Huayang e le zone umide, che in passato erano molto inquinate, sono ora popolari luoghi per passeggiate. La città di Dongguan è oggi un esempio da seguire in termini di sviluppo sostenibile e tutela ambientale in Cina. "La transizione da una città industriale e orientata all'esportazione come Dongguan a una città circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse ha un'influenza importante non solo sull'economia circolare della città, ma anche sull'economia circolare a livello globale", come cita il Rapporto del programma ambientale delle Nazioni Unite 2019.

*Premiata come "Migliore destinazione di investimento per le multinazionali nel 2020" dal China International Council for the Promotion of Multinational Corporations (CICPMC), dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Lo sviluppo urbano ed economico della città è uno dei più veloci in Cina. È stata la prima città in Cina ad accogliere gli investimenti stranieri.







Comunicato stampa

Dongguan Italia