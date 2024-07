I giovani sammarinesi residenti all’estero riscoprono la loro “Terra di San Marino”

“Oggi i giovani sammarinesi residenti all’estero hanno riscoperto le loro origini “. Queste le parole dei Consorzio Terra di San Marino al termine della visita dei ragazzi degli scambi culturali al Museo della Civiltà Contadina e delle tradizioni della Repubblica di San Marino, presso Casa di Fabrica, sede del Consorzio stesso. Tutti i ragazzi hanno potuto riscoprire quale fosse la vita a San Marino tanti anni fa, quando ancora il territorio era prevalentemente rurale e la vita scorreva lenta scandita dai ritmi dei campi: la cucina, la stanza del vecchio telaio e dei lavori femminili, la camera da letto, il granaio, la madia e i cereali, tanti gli oggetti che tanti ragazzi non avevano mai visto prima ma che grazie al museo sono tornati a rivivere. “Ci auguriamo che la Casa di Fabrica e il Museo della Civiltà Contadina siano riusciti a suscitare nei ragazzi un sentimento di amore nei confronti della loro Terra di origine, a restituire alle giovani generazioni una testimonianza importante delle tradizioni e della cultura del territorio che non possono essere dimenticate”. Sensazioni non solo visive legate alla tradizione rurale, ma anche gustative ed olfattive, infatti i ragazzi si sono cimentati in una delle pratiche contadine più “golose”, la cooking class “mani in pasta”, laboratorio di piadina e di pasta condotta dalla una vera e propria Zdora, Paolina. Piada e pasta realizzata rigorosamente con materie prime del territorio e a marchio Terra di San Marino. “Preparato, cotto e mangiato” …si e’ poi giunti al momento della meritata degustazione di quanto realizzato. Il CTSM nel sottolineare l’importanza della partecipazione anche a questa edizione dei Soggiorni Culturali ribadisce con forza come il prezioso patrimonio di tradizioni legate alla civiltà contadina di San Marino deve essere patrimonio di tutti, soprattutto di chi, come questi giovani, e’ desideroso di mantenere un legame forte con il proprio Paese e le sue tradizioni.

cs Ufficio Stampa Consorzio Terra di San Marino

