I lavoratori della Jobb Service: “Solidarietà ai dipendenti Colombini in sciopero”

A nome di tutti i lavoratori della Jobb Service, esprimiamo piena solidarietà ai dipendenti della Colombini che lunedì 27 luglio hanno proclamato una intera giornata di sciopero a sostegno delle loro rivendicazioni (rispetto dei tempi di vita e di lavoro, premio 2025 legato agli utili aziendali erogati solo a manager e responsabili, rinnovo del contratto aziendale scaduto da oltre 2 anni). Rivendicazioni che indirettamente interessano ed interesseranno anche le nostre condizioni di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che anche per i lavoratori della Jobb Service è scaduto il contratto di 2° livello. La Jobb Service è una azienda che svolge lavori in appalto commissionati dalla Colombini, ed opera all’interno degli stessi stabilimenti, ma applica il contratto servizi. Alla conclusione dell’iter referendario per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei servizi, anche i lavoratori della Jobb Service chiederanno l’apertura di un tavolo di negoziato con la direzione aziendale per il rinnovo del contratto interno. Come Struttura Sindacale Aziendale auspichiamo fin d’ora che la direzione dell’azienda si renda disponibile ad un confronto serio e costruttivo, a differenza di quanto è avvenuto finora nella vicenda del Gruppo Colombini.

C.s. - La Struttura Sindacale Aziendale Jobb Service







