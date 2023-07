I magnifici cinque: ecco i finalisti del Meeting Music Contest

Dopo la prima selezione di 36 candidati, il Meeting Music Contest, concorso musicale che nasce dalla sinergia tra Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e Mei, Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza, arriva ad un altro snodo decisivo: sono stati infatti selezionati i 5 finalisti che si esibiranno giovedì 24 agosto alle 21.30 sul palco delle Piscine Ovest Illumia della Fiera di Rimini, sotto lo sguardo attento della regia, presieduta nientemeno che da Morgan. Ecco l’elenco dei cinque finalisti: Emanuele Conte (biografia) Humanoira (biografia) Alice Mammola (biografia) Marta (biografia) Claudia Salvini (biografia) Gli artisti erano chiamati a presentare due brani: una cover e un brano originale sul tema del Meeting 2023: la connessione tra l’esistenza umana e l’amicizia. È infatti “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” il titolo dell’edizione 2023: un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità. Il 24 agosto, come si è detto, il presidente della giuria sarà Morgan, cantautore, musicista di grande spessore, personaggio televisivo, compositore e scrittore, che suonerà in piano solo brani dei grandi cantautori italiani subito dopo il contest e prima della premiazione finale. Assieme all’artista lombardo in giuria ci saranno anche Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, direttori artistici del contest, e altri qualificati operatori musicali. Il vincitore della manifestazione suonerà al Mei di Faenza sabato 7 ottobre e vincerà una produzione musicale completa. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati i cantautori Mattia Stifanelli e Vima.

