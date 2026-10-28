Sabato 31 ottobre, alle ore 17:00, al Museo di Stato della Repubblica di San Marino inaugura il ciclo espositivo I mai visti del Museo di Stato. Nuove acquisizioni. In programma quattro appuntamenti per conoscere una parte della collezione d’arte statale ancora sconosciuta al pubblico, con inaugurazioni cadenzate ogni quattordici giorni e visite guidate con la curatrice Roberta Aliventi. Con l’iniziativa I mai visti del Museo di Stato, gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino portano all’attenzione del pubblico una parte preziosa e finora inesplorata del proprio patrimonio. Al centro del progetto vi sono alcune delle opere più significative di recente acquisizione che, nella quasi totalità dei casi, non sono ancora entrate stabilmente nel percorso espositivo permanente. Tale operazione accoglie una delle principali sfide della museologia contemporanea, ovvero individuare strategie efficaci per la conservazione e la fruizione dei beni custoditi nei depositi. La loro valorizzazione costituisce, infatti, una chiave di lettura privilegiata per ricostruire la storia di un’istituzione culturale, comprenderne le fasi di sviluppo e definirne l’identità. In questa prospettiva il Museo di Stato ha promosso, nel corso dell'ultimo anno, uno studio sistematico su un nucleo di dipinti databili tra il XVI e il XIX secolo che erano parte di una vasta collezione d’arte appartenuta alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS, acquisita come bene statale dal 2019. Esito dell’attività di ricerca storico-artistica, che ha comportato anche la catalogazione scientifica dell’intero gruppo, è un ciclo di quattro eventi espositivi che prende avvio il 31 ottobre 2026 e prosegue con inaugurazioni cadenzate ogni quattordici giorni. Ogni incontro è accompagnato da una conferenza e da una visita guidata, affidate alla storica dell’arte Roberta Aliventi, curatrice del progetto, che offrono l’opportunità di un confronto diretto con dipinti mai presentati prima d'ora alla cittadinanza. I quattro capitoli che compongono il programma sono dedicati rispettivamente al mito, all’allegoria, al sacro e alla vita quotidiana. Ciascun appuntamento, pur dialogando con gli altri, si configura come un nucleo narrativo in sé compiuto, in grado di illustrare, attraverso casi esemplari, tanto la pluralità dei soggetti riconducibili a una stessa categoria iconografica quanto la varietà delle modalità esecutive, delle scelte stilistiche e formali adottate dai singoli autori. Il numero contenuto di pezzi favorisce una fruizione lenta e partecipe, che invita il visitatore a soffermarsi sulla specificità di ogni dipinto e a coglierne la fitta rete di relazioni che essi sono chiamati a costruire. Gli appuntamenti con il pubblico e le visite guidate si svolgono a sabati alterni, dalle ore 17,00, presso il Museo di Stato. Apre il programma il 31 ottobre l’incontro dal titolo L’età degli Dei: racconti dal mondo antico. Sabato 14 novembre sarà la volta di Simone Cantarini e un volto “bellissimo pieno di grazia”, seguono il 28 novembre Le figure della fede tra eroismo, devozione ed estasi e il 12 dicembre L’incanto del quotidiano. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per informazioni: info.museidistato@pa.sm



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