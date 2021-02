"I Meccanici di Rimini" per AROP - Ad Arop i fondi raccolti gonfiando le ruote delle biciclette

“Per voi è solo aria, per loro è ossigeno”. Con questo slogan “I Meccanici Rimini”, negozio di biciclette di Rimini da tre anni raccoglie fondi per l’A.R.O.P, l’associazione riminese di Oncoematologia Pediatrica. Gonfiando ruote di biciclette in tre anni Verter e Gianluca, titolari del negozio che si trova nel centro di Rimini hanno raccolto ben 3.000 euro. “Ai nostri clienti, in cambio di una gonfiata di ruote alla bicicletta in questi anni non chiedevamo nulla se non un offerta libera a favore dell’A.R.O.P. – spiegano Verter e Gianluca - In questo modo abbiamo raccolto quasi 1.000 euro all’anno. Un nostro piccolo gesto di lavoro quotidiano è diventato nel tempo un modo per raccogliere fondi a favore dei bimbi malati”. “Ringraziamo di cuore Verter e Gianluca per il loro importante contributo – spiega Roberto Romagnoli, presidente di A.R.O.P – Ogni anno a Natale da tre anni arriva puntuale la cassettina con le offerte raccolte e anche grazie al loro aiuto riusciamo a portare avanti il nostro sostegno alle famiglie dei bimbi che vengono ricoverati nel reparto di Oncoematologia di Rimini”. “I Meccanici Rimini” oltre a raccogliere fondi invitano i colleghi riminesi ad unirsi a questa iniziativa che potrebbe permettere ad un numero sempre più alto di bambini di riconquistare il sorriso.

Cs