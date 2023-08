"I Miei Colpi di Testa" di Aldo Serena: Tra Calcio, Aneddoti e Riflessioni

Trova sempre spazio la cultura a “Tuttavia…che Spettacolo!"; nel vasto panorama letterario che spazia tra le autobiografie di celebrità, le opere di narrativa e i saggi di ogni genere, emerge a tratti una categoria particolare: quella delle memorie sportive. Uno dei titoli che si inserisce con successo in questa categoria è "I Miei Colpi di Testa" di Aldo Serena. Nato il 25 giugno 1960 a Montebelluna, in provincia di Treviso, Aldo Serena ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama calcistico italiano grazie alle sue abilità da attaccante e alla sua personalità carismatica. Una vita intorno al calcio, da protagonista prima partecipando a Olimpiadi e Mondiali, vincendo tre scudetti, indossando le maglie dei più prestigiosi e blasonati club calcistici d’Italia, Inter, Juventus, Milan, Torino…e da osservatore poi come cronista e commentatore televisivo. Quest'opera offre un affascinante viaggio attraverso la vita e la carriera di uno dei calciatori italiani più iconici, raccontando aneddoti, retroscena e riflessioni che dipingono un quadro più ampio della sua vita, di quel Calcio, dei suoi compagni di squadra e dei momenti più intensi vissuti fuori dal campo. Un libro imperdibile per gli appassionati di calcio, gli amanti delle biografie e coloro che desiderano scoprire l'umanità dietro i volti famosi dello sport, perché tocca il cuore dei lettori e si configura come un ricordo tangibile di un'epoca irripetibile del calcio italiano e, allo stesso tempo, come una fonte di ispirazione universale per il perseguimento dei propri sogni. Appuntamento venerdì 1 settembre alle ore 21.00 sul Piazzale del Multieventi di Serravalle, “Incontro letterario con l’Autore”, modera Lorenzo Giardi, Giornalista RTV. Ingresso Libero...il ricavato della vendita delle copie del libro è devoluto all'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Cs - Mototerapia San Marino