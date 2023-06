I musicisti Alex Magnani e Sergio Masula suonano per i pazienti dell'Ospedale Sol et Salus Rimini

Lunedì 12 giugno la musica è stata protagonista di un piacevole pomeriggio per i pazienti dell’Ospedale Sol et Salus di Torre Pedrera. A offrire l’intermezzo musicale è stato il duo formato da Alex Magnani, chitarra e voce, e Sergio Masula, percussioni, due musicisti del territorio che hanno fatto della loro arte un dono per coloro che attraversano momenti di difficoltà, come i pazienti di ospedali o case di riposo. In questo caso, Alex e Sergio, che si sono conosciuti suonando in un collettivo di Musica Irlandese, hanno portato alcune fra le più famose e orecchiabili nonché cantabili melodie del loro repertorio nel giardino di Sol et Salus per il piacere e il divertimento dei giovani pazienti e delle loro famiglie che hanno partecipato numerosi. La bella giornata estiva, le allegre note di Alex e Sergio e il coordinamento organizzativo curato da Simona Bertini responsabile ufficio qualità dell’Ospedale, hanno dato vita a un momento di grande condivisione e socializzazione. Presente anche il medico fisiatra, dottor Jonathan Bemporad, responsabile delle Unità Operative di Recupero e Rieducazione Funzionale e di Neuroriabilitazione. Questo evento rientra nell’impegno di Sol et Salus di promuovere il benessere e l’umanizzazione dei percorsi di cura, dedicando una particolare attenzione ai giovani pazienti ricoverati. L’Ospedale, fra le altre attività quali la chirurgia ortopedica e oculistica, la riabilitazione e la neuroriabilitazione - dalla presa in carico precoce in terapia semintensiva a alta valenza riabilitativa fino alla dimissione - si occupa anche di trattamento della spasticità attraverso la valutazione diagnostica multiprofessionale, l’eventuale chirurgia funzionale e successiva riabilitazione sia per pazienti adulti sia per bambini e ragazzi in età prescolare e scolare. Sono stati pensati spazi e attività a loro dedicati: dalle camerette accoglienti, allo spazio giochi, ai momenti di socializzazione con esperienze particolari quali la visita del pilota di Motogp Enea Bastianini o la distribuzione delle uova di Pasqua in occasione delle festività, all’attività riabilitativa e ricreativa svolta nella spiaggia di proprietà dell’ospedale. Le pizzate in spiaggia organizzate durante l’estate con l’intento di rendere l’esperienza ospedaliera e il recupero post operatorio il più gradevole possibile, ne sono un esempio. I bambini qui trovano un ambiente professionale ma al contempo familiare e a loro misura, sereno e adatto per giocare e socializzare con i coetanei e tanti sono i progetti in cantiere per continuare a migliorare la qualità della vita all’interno di Sol et Salus.

