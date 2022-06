I Nomadi hanno dato il via all’estate sammarinese con un concerto ricco di emozioni!

Domenica scorsa un grande pubblico di oltre 700 persone, un vero e proprio popolo “nomade” composto da tante età diverse, ha accolto la mitica band emiliana per la tappa sammarinese del tour “Solo esseri umani” a Campo Bruno Reffi, location particolarmente suggestiva per questo tipo di evento. Complice una serata tipicamente estiva che ha fatto dimenticare i due anni di stop ai concerti e ai grandi eventi in genere, i fan si sono lasciati trasportare tra mille emozioni dalle melodie di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e dai pezzi del nuovo album che ha dato il nome allo stesso tour. Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati “E’ stata una serata magica! Grazie alla musica dei Nomadi hanno cantato a squarciagola i numerosi spettatori delle diverse generazioni. Un successo per il quale bisogna ringraziare gli organizzatori, tutti i partner coinvolti e soprattutto Beppe Carletti e la sua band che ancora una volta dimostrano come il segreto della loro longevità siano l’entusiasmo e i valori. L’estate è appena cominciata ma gli eventi che stiamo proponendo ottengono tutti grande apprezzamento, la Repubblica di San Marino si conferma terra di grandi eventi!" L’evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è stato organizzato da Great Emotions S.r.l., grazie anche al supporto degli sponsor Giochi del Titano e La Splendor.

