I Nomadi in concerto A San Marino.

I Nomadi, storica band emiliana fra le più amate nel panorama musicale italiano, hanno scelto San Marino per una tappa del tour “Solo esseri umani”. Il palco di Campo Bruno Reffi è pronto ad accogliere il gruppo domenica 19 giugno alle 21.00, per dar vita a un’emozionante serata in cui si alterneranno i nuovi pezzi e le pietre miliari del lungo cammino musicale del gruppo. Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati "San Marino torna ad ospitare un concerto dei Nomadi, la band più longeva di Italia, una delle più seguite e amate. Tantissime persone hanno legami speciali con le canzoni dei Nomadi che con la loro musica hanno accompagnato intere generazioni. Al mitico Beppe Carletti, ai Nomadi, al loro staff, agli organizzatori e soprattutto a tutti coloro che sceglieranno di partecipare al concerto, un caloroso saluto da parte mia e della Segreteria di Stato!" La prevendita dei biglietti numerati della data sammarinese del Tour dei Nomadi “Solo esseri umani” è online sulla piattaforma VivaTicket e presso il punto vendita Free Shop (Centro Atlante di Dogana – Repubblica di San Marino). Sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso la sera dell’evento a Campo Bruno Reffi a partire dalle ore 18,00. L’ingresso al pubblico è previsto dalle ore 20,00. All’interno di Campo Bruno Reffi sarà attivo un servizio bar. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è organizzato da Great Emotions S.r.l., grazie anche al supporto dello sponsor La Splendor.

