I numeri vincenti della "Lotteria di Natale" di Banca di San Marino

Un momento di leggerezza e di speranza quello di ieri pomeriggio, quando da Villa Manzoni, in diretta streaming sui canali social di Banca di San Marino, il Presidente Francesca Mularoni e il Direttore Generale Luigi Scola si sono alternati, insieme a Babbo Natale, nell’estrazione dei 5 biglietti vincenti della Lotteria di Natale BSM 2021. Banca di San Marino riconferma non solo la tradizione di un gioco che da tempo accompagna tutti i cittadini nelle festività natalizie, ma anche la volontà di offrire un contributo alle realtà associative sammarinesi. Nel corso della diretta è infatti avvenuta la consegna dell’intero ricavato dalla vendita, avvenuta on line e nelle filiali di BSM, dei biglietti della lotteria, all’Associazione Parkinson San Marino e all’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Celebrale.

Di seguito i biglietti vincenti:

1° Premio di €2.000,00 al biglietto n. 0340170

2° Premio di €1.500,00 al biglietto n. 0519393

3° Premio di €1.250,00 al biglietto n. 1015049

4° Premio di € 500,00 al biglietto n. 0314210

5° Premio di €250,00 al biglietto n. 0314950

I cinque fortunati vincitori avranno un mese di tempo per presentarsi con il biglietto vincente presso una delle Filiali di Banca di San Marino. Trascorso tale periodo, i premi non ritirati saranno completamente devoluti alle due Associazioni sostenute dalla Banca con la Lotteria di Natale. A chiusura della diretta i consueti auguri Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

c.s. Banca di San Marino