I Paesi membri delle Constituencies a guida italiana al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale si sono riuniti a San Marino

Ha avuto luogo oggi, per la prima volta nella Repubblica di San Marino, la riunione delle Constituencies a guida italiana al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alla Banca Mondiale. L’incontro si è svolto presso il Centro Congressi Kursaal alla presenza dei Segretari di Stato per l’Industria e l’Artigianato Fabio Righi e per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. Tra i membri della Constituency a guida italiana figurano Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e San Marino, rappresentati al FMI dal Direttore Esecutivo italiano Federico Giammusso, mentre la Constituency alla Banca Mondiale, che include anche Timor Leste, è rappresentata dal Direttore Esecutivo italiano Matteo Bugamelli. I Segretari di Stato Righi e Gatti hanno invitato i rappresentanti degli altri Paesi membri a cogliere l'occasione di un evento dedicato, al di fuori dell'agenda delle riunioni di Washington, per riflettere su come contribuire a indirizzare le iniziative del FMI e della Banca Mondiale nell’attuale contesto globale. Tra i temi oggetto di approfondimento durante il meeting odierno figurano la transazione energetica, le monete digitali e il possibile loro impatto macroeconomico.

Cs - SdS Industria e Finanze