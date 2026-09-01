I parcheggi di San Marino si pagano con Cartazzurra App

Pagare la sosta e rinnovare il proprio abbonamento diventa più semplice e immediato. Grazie alla collaborazione tra Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e la Segreteria di Stato per il Turismo, è disponibile su CartAzzurra App il nuovo servizio dedicato ai parcheggi di San Marino. La nuova funzionalità consente di: • avviare e pagare la sosta nei parcheggi a parcometro; • pagare direttamente dall’app nei parcheggi con sbarra, attraverso la scansione del codice a barre del biglietto; • rinnovare gli abbonamenti parcheggio da un’unica applicazione.

Gli utenti possono così effettuare le principali operazioni legate alla sosta direttamente dal proprio smartphone, senza utilizzare contanti o carte fisiche. Il progetto nasce dalla volontà condivisa di Cassa di Risparmio e della Segreteria di Stato per il Turismo di rendere i servizi del territorio sempre più accessibili e digitali, semplificando l’esperienza quotidiana di cittadini, lavoratori e visitatori. Per Cassa di Risparmio, l’introduzione del pagamento dei parcheggi rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di CartAzzurra App, sulla quale la Banca continua a investire affinché diventi progressivamente un punto di accesso a un numero crescente di servizi utili alla comunità. Una piattaforma semplice, sicura e profondamente legata al territorio sammarinese. La Segreteria di Stato per il Turismo sottolinea come la collaborazione consenta di ampliare le modalità di pagamento a disposizione degli utenti e di rendere più agevole l’accesso ai parcheggi di San Marino. L’integrazione con CartAzzurra App si inserisce nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi dedicati alla mobilità e alla sosta, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più semplici e vicine alle esigenze dell’utenza.

CartAzzurra App, sviluppata da Cassa di Risparmio per la clientela e per la comunità sammarinese, permette già di effettuare pagamenti presso gli esercenti aderenti al circuito CartAzzurra e di accedere alle diverse modalità di gestione delle spese previste dall’applicazione. Per utilizzare il nuovo servizio è necessario disporre della versione più recente di CartAzzurra App. La funzionalità è accessibile selezionando la voce “Parcheggi”, presente nella barra inferiore dell’app. Gli utenti che non hanno attivato gli aggiornamenti automatici dovranno aggiornare manualmente l’applicazione tramite App Store o Google Play. Maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo sono disponibili sul sito www.carisp.sm.

C.s. - Cassa di Risparmio







