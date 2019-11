I penalisti riminesi a Roma per la maratona oratoria contro la riforma della prescrizione

La Camera Penale di Rimini aderisce alla maratona oratoria organizzata dalla Unione delle Camere Penali Italiane per la settimana dal 02 al 08 dicembre, che si terrà a Roma nella centrale Piazza Cavour di fronte alla Corte di Cassazione. Una iniziativa di protesta, cui si aggiungerà la concomitante astensione dalle udienze penali in tutti i Tribunali e le Corti d’Italia, volta a richiedere con forza alla classe politica un ripensamento della riforma dell’istituto della prescrizione del reato, destinata ad entrare in vigore il prossimo 01 gennaio 2020. L’abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, determinerà, infatti, il rischio di una ulteriore dilatazione dei tempi di celebrazione dei processi. “Imputato per sempre” è lo slogan utilizzato dalle Camere Penali per riassumere l’effetto devastante che tale riforma potrà avere sulla giustizia penale, in spregio ai principi costituzionali della ragionevole durata dei processi, della presunzione di non colpevolezza e del finalismo rieducativo della pena. Quindici iscritti alla Camera penale di Rimini (Avv. Alessandro Sarti, Avv. Roberto Brancaleoni, Avv. Giovanna Ollà, Avv. Tiziana Casali, Avv. Luca Greco, Avv. Luigi Renni, Avv. Enrico Amati, Avv. Giordano Fabbri Varliero, Avv. Ninfa Renzini, Avv. Maria Rivieccio, Avv. Federica Rossi, Avv. Nicola Rugi, Avv. Piergiorgio Tiraferri, Avv. Piero Venturi, D.ssa Silvia Nicolini) prenderanno la parola avvicendandosi sul palco di Piazza Cavour - posto simbolicamente di fronte alla Suprema Corte di Cassazione - nella giornata di apertura della manifestazione di lunedì 02 dicembre, che darà il via alla maratona oratoria in cui si alterneranno al microfono dalle 09.00 della mattina alle 21.00 della sera più di 100 avvocati penalisti ogni giorno, rappresentanti delle Camere Penali territoriali che convergeranno a Roma per ciascun giorno della settimana, sino all’evento di chiusura nella serata di domenica 08 dicembre. L’intero evento sarà videoripreso e proiettato in diretta su Facebook, Youtube e Radio Radicale. Una iniziativa senza precedenti per la classe forense, che auspica di ricevere un ascolto attento da parte del mondo politico e delle istituzioni ed una particolare attenzione della opinione pubblica.

Camera penale di Rimini

