I piccoli calciatori sammarinesi della Serravalle Academy e A.C. Juvenes Dogana in visita al Padiglione del Titano a Expo 2020 Dubai

Venti giovanissimi calciatori sammarinesi, tra i 6 e gli 11 anni appartenenti alle squadre del Serravalle Football Academy e della A.C. Juvenes Dogana questa mattina sono arrivati all’Expo di Dubai e accolti dal Direttore Letizia Cardelli, dalle manager e dal team di volontari hanno visitato il Padiglione San Marino. Il tour ha ripercorso le aree espositive, dall’ingresso con la riproduzione archeologica del Tesoro di Domagnano, alla Balestra medievale, fino al tavolo interattivo intorno al quale i numerosi bambini sammarinesi insieme ai loro allenatori Pierangelo Manzaroli e Alessandro Bizzocchi e famiglie si sono riuniti curiosi ed entusiasti di apprendere le storie e gli aneddoti della loro Repubblica. Un benvenuto esclusivo per questi ospiti speciali che è proseguito con un piccolo rinfresco nella Vip Lounge del Padiglione con la degustazione dei prodotti tipici sammarinesi e alcune foto ricordo di un’esperienza che li ha fatti sentire a casa a quasi 6000 chilometri di distanza. La visita ad Expo dei due team giovanili rientra in una trasferta che le ha viste protagoniste di una partita amichevole giocata ieri con i bambini emiratini della Super Inspire Sport Academy al centro sportivo al Nasr, nel cuore della città vecchia di Dubai. Scopo dell'iniziativa, voluta fortemente da Mauro Duca, presidente della Serravalle Football Academy e dagli allenatori delle due rispettive squadre di bambini, è stato quello di stringere relazioni con le organizzazioni sportive degli Emirati e creare un filo diretto tra Dubai e San Marino, perché attraverso il gioco, si trasmettono valori e legami molto più ampi. La trasferta dei giovani talenti sammarinesi negli Emirati Arabi Uniti, grazie all’amichevole giocata e alla visita in Expo, si è infatti rivelata una nuova ed autentica occasione per avvicinare i due paesi e trasmettere il messaggio che il calcio, come tutto lo sport, è molto più di una semplice attivitá ricreativa. E’ occasione di confronto, scambio e unione tra culture differenti. Un tema molto sentito e trattato anche lungo i sei mesi dell’Esposizione Universale, che ha dedicato allo sport uno spazio rilevante attraverso moltissimi eventi, forum e star internazionali che hanno legato le persone e connesso le menti.











C.S. San Marino Expo 2020