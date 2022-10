I Piloti dell’Aeroclub San Marino in Udienza dal Papa

Il “Volo della Pace” ha portato oggi a Roma una delegazione di piloti dell’Aeroclub San Marino in Udienza privata da Papa Francesco. Accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dall’Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e guidati dal Presidente, Edgardo Casali, i piloti hanno letto al Pontefice un loro messaggio di pace. Il Segretario di Stato Beccari ha invece consegnato al Santo Padre un messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, nel quale la Reggenza conferma la vicinanza della Repubblica all’accorato appello di Papa Francesco in favore della pace e reitera l’invito al Pontefice a visitare il nostro Paese. Il Santo Padre ha avuto parole di apprezzamento per questa originale iniziativa dell’Aeroclub e si è intrattenuto con la delegazione con la consueta affabilità. Papa Francesco ha espresso la Sua preoccupazione per l’attuale situazione che vede una guerra in territorio Europeo. “In un secolo abbiamo avuto tre Guerre Mondiali, perché questa è una Guerra Mondiale.” Dopo aver ascoltato con grande attenzione il messaggio che i piloti gli hanno rivolto, il Santo Padre ha commentato: “Bravi, volate alto ma continuate a tenere i piedi per terra.” Il Presidente dell’Aeroclub ha consegnato al Pontefice il libro con la storia del volo a San Marino e un crest dell’Aeroclub a Lui dedicato. L’occasione dell’Udienza ha consentito al Segretario di Stato Beccari di intrattenersi a colloquio con il Segretario vaticano per le relazioni tra i Stati, Mons. Paul Richard Gallagher. L’Aeroclub esprime grande soddisfazione e orgoglio per la sensibilità dimostrata da Francesco nell’accogliere con favore questa sua iniziativa. Si allegano di seguito il testo del messaggio dei piloti ed alcune immagini dell’udienza.

c.s. Aeroclub San Marino

