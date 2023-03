I Piqued Jacks in udienza dai Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta hanno ricevuto oggi in Udienza i Piqued Jacks, band vincitrice del contest Una Voce per San Marino e prossimi rappresentanti della Repubblica di San Marino ad Eurovision Song Contest. I Piqued Jacks hanno sbaragliato la concorrenza di oltre 1000 artisti da tutto il mondo che si sono iscritti all’edizione 2023 di Una Voce per San Marino vincendo in finale grazie al voto della giuria guidata da Al Bano. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati nel presentarli ha ricordato la breve ma prestigiosa carriera che li ha visti suonare come gruppo spalla per numerosi gruppi rock nazionali e internazionali, su Virgin Radio, BBC Radio e MTV e in celebri festival internazionali, dall’Italia fino al Summerfest di Milwaukee, il “Festival Più Grande del Mondo”, a Los Angeles, in Inghilterra e in Romania. A Palazzo, insieme ai Piqued Jacks sono saliti i dirigenti e il personale tecnico di San Marino RTV e di Media Evolution che ha curato l’organizzazione dell’evento. “Ritengo -ha detto Pedini Amati- che questa sia l’occasione giusta per ringraziare in maniera formale tutte le persone che si sono impegnate per far si che l’evento risultasse un gradevole prodotto televisivo divertente e apprezzato. Posso dirlo, senza timore di essere smentito -ha proseguito- è stato il più visto programma televisivo prodotto nella storia della San Marino RTV”. Sentito e affettuoso il ricordo di Ludovico Di Meo che, come ha ricordato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati “voleva un Festival di artisti emergenti e i Piqued Jacks sono la risposta alle sue volontà, rispecchiano perfettamente la sua idea di artista da far esibire ad Eurovision Song Contest”. Nell’intervento di presentazione un pensiero ai valori che Eurovision Song Contest trasmette e ai messaggi, nobili, che divulga, primo fra tutti quello della pace. “Come saprete -ha proseguito Pedini Amati- questa edizione, pur svolgendosi in Inghilterra, è l’edizione dell’Ucraina, che in virtù della vittoria nella scorsa edizione avrebbe dovuto ospitare l’evento ma che per ovvi motivi ha dovuto rinunciare. La musica, da sempre veicolo di pace e uguaglianza avrà quest’anno un messaggio ancor più importante da trasmettere, messaggio che noi affidiamo, insieme alla nostra meravigliosa bandiera, ai Piqued Jacks che a Liverpool rappresenteranno tutti noi, San Marino, la sua bandiera, le sue persone e le sue istituzioni. I suoi valori di secolare libertà e pace. Sono certo -ha concluso- che saprete farlo alla grande”. Ai Piqued Jacks, che insieme al Presidente di San Marino RTV Giacomini, a Montesi di Media Evolution e allo stesso Segretario di Stato Pedini Amati si sono presentati in conferenza stampa subito dopo l’Udienza ufficiale è stata donata una bandiera della Repubblica di San Marino con la richiesta di tenerla alta e onorarla. “Vorremmo esprimere -hanno detto i Piqued Jacks davanti agli Eccellentissimi Capitani Reggenti- sentita e immensa gratitudine per averci dato l’opportunità di far conoscere la nostra arte, la più alta e pura espressione di chi siamo e di ciò che brucia dentro di noi. Crediamo di vivere in un periodo in cui spessissimo la musica viene data per scontata, in cui i numeri, la velocità e l’ingordigia soffocano le emozioni, in cui si celebra l’artefatto davanti alla genuinità, in cui ascoltare e sentire faticano ad essere sinonimi. Il vostro riservare così tanto entusiasmo -hanno proseguito emozionando i presenti- ad una band indipendente quale siamo stati fino ad oggi, perciò, è per noi un gesto di eccezionale importanza e significato. Il supporto che ci state riservando è uno sprone a proseguire nella crescita, una svolta da cui far proseguire e allo stesso tempo ripartire la nostra storia, un nodo cruciale della nostra carriera per cui sentiamo di esserci preparati per anni, con fatica, tenacia e positività. Una Voce Per San Marino, oltre ad averci più che piacevolmente stravolto la vita, ha trasmesso un messaggio di rara bellezza a tutto il mondo musicale, di cui ci sentiamo profondamente investiti e portavoce: è ancora possibile scommettere, è ancora possibile trovare persone disposte a credere nei tuoi stessi sogni, è ancora possibile vivere in un paesino di poche migliaia di abitanti, mettere in piedi una band con i tuoi amici al ritorno da scuola, spremerci dentro l’anima e immaginarsi che un giorno ciò che c’è dentro la stanza uscirà e toccherà il cuore di una persona, poi due, poi tre, senza fermarsi più. Come la vostra stupenda Repubblica che, all’interno di un contesto italiano ed europeo, mantiene con fierezza una propria identità, anche la nostra musica intende affermare la propria originalità all’interno del panorama artistico internazionale. Partiremo per Liverpool con la forza e l’entusiasmo per rappresentarle entrambe. Dopo una vita dentro e fuori ai confini di casa, la fortuna è arrivata proprio dove patria ed estero si intrecciano. In questo la Repubblica di San Marino sembra davvero essere il riassunto della nostra avventura, perciò, andare all’Eurovision Song Contest come ambasciatori dell’azzurro del cielo e del bianco della libertà fa già parte di noi. Il nostro impegno, la nostra passione e la nostra professionalità - hanno concluso- saranno massimi affinché tutti coloro che assisteranno alla manifestazione possano ricordare i Piqued Jacks e San Marèin non come un miracolo, ma come il frutto dolcissimo di un duro e folle lavoro. Senza arroganza, ma con grande consapevolezza, siamo sicuri di essere all’altezza del compito che ci è stato affidato -ed hanno chiuso citando l’inno nazionale- Onore a te Generosa fidente, Virtuosa Repubblica” Al termine dell’incontro il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha riassunto, in conferenza stampa, i risultati raggiunti dall’edizione 2023 di Una Voce per San Marino, numeri in rialzo di doppi e triple cifre rispetto allo scorso anno: 21.695.202 di persone hanno visto citazioni, link, video o commenti relativi a Una Voce per San Marino sui social network nei giorni del festival. Il valore prodotto da Una Voce per San Marino nei soli giorni dell’evento è equivalente ad un investimento pubblicitario di 2.050.000 euro in crescita del 15% rispetto allo scorso anno. Su Youtube i video pubblicati da San Marino RTV hanno raggiunto 48 differenti paesi per un totale di oltre 9000 ore di visualizzazioni. “Ci hanno seguito dalla Russia e dall’Ucraina -ha specificato Pedini Amati- vedete che la musica unisce veramente?”.

cs Segreteria di Stato Turismo