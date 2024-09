I professionisti di San Marino al Congress 2024 di Cardiologia di Londra

Il Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2024, che si è tenuto a Londra dal 30 agosto al 2 settembre, ha visto la partecipazione di ben 31.800 professionisti in ambito cardiologico. Tra questi, un’importante delegazione della Società Sammarinese di Cardiologia e del personale della UOC Cardiologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale a rappresentare la Repubblica di San Marino in uno degli appuntamenti scientifici più prestigiosi del settore. Durante l'evento, la delegazione sammarinese è stata presente con uno stand dedicato nell'area Global Community, dove ha avuto l'opportunità di far conoscere alla comunità scientifica mondiale le attività che vengono svolte in Repubblica. I rappresentanti di San Marino hanno partecipato anche alla stesura di quattro nuove Linee Guida Internazionali, appena pubblicate, in qualità di revisori. Un traguardo che ha testimoniato il livello di eccellenza raggiunto dai nostri professionisti nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari. Inoltre, due membri della delegazione biancazzurra sono stati nominati Fellow, un riconoscimento di grande prestigio nel mondo cardiologico. Il Congresso ha rappresentato un'importante occasione di aggiornamento e confronto per offrire ai nostri pazienti i migliori percorsi diagnostico-terapeutici per le malattie cardiovascolari. L’impegno e la soddisfazione del nostro team sono rivolti a un costante miglioramento delle cure offerte. "Il riconoscimento ottenuto con le nuove Linee Guida Internazionali e le nomine a Fellow dei nostri colleghi - afferma il Direttore della UOC di Cardiologia, Roberto Bini - testimoniano il livello di eccellenza del nostro lavoro. Un particolare ringraziamento va alla Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Dott.ssa Marina Foscoli, per il suo continuo supporto e dedizione".

