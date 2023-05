I progetti degli studenti dell’Università di San Marino in mostra a Milano: mercoledì la diretta su YouTube Coinvolto il corso di laurea in Design, impegnato inoltre sul Titano con una serie di conferenze

Fino al 31 maggio l’Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva (AIAP) ospiterà a Milano una mostra realizzata dagli studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Alla base dell’iniziativa il lavoro svolto nell’ambito del Laboratorio di Comunicazione del corso di laurea in Design tenuto dalla docente Lucia Roscini insieme alla tutor Ilaria Ruggeri, con l’obiettivo di realizzare una serie di ‘mostre tascabili’ basandosi sulle foto dei campi di sterminio nazisti, per capire come e se le immagini di quel periodo possono riportare l’attenzione su quanto accaduto. Fra le decine di manifesti e le oltre cento cartoline esposte, insieme a loghi e concept, i lavori selezionati sono stati curati da nove gruppi di studenti: “Alcuni progetti - spiega Roscini - propongo sequenze di dieci o venti immagini semplicemente riprodotte, mentre altre sono state rielaborate. In un caso - prosegue la docente - sulle persone sono stati disegnati dei supereroi come Batman e Robin, nel tentativo di restituire alle figure coinvolte sogni che si trovavano all’opposto di quanto stava accadendo loro”. Nell’ambito della mostra, alle ore 18 di mercoledì 24 maggio è in programma una tavola rotonda che coinvolgerà, fra gli altri, il direttore del corso di laurea in Design, Riccardo Varini, e l’architetto Anna Steiner, che nei mesi scorsi è stata protagonista di un workshop nella cornice del Laboratorio di Comunicazione. “Ci chiederemo se operazioni come questa sono efficaci e cosa ne pensano gli studenti - spiega ancora Roscini - interrogandoci inoltre sul significato e il senso che può avere oggi la ricerca di testimonianze storiche alla luce degli effetti dell’intelligenza artificiale, che riesce a creare immagini da zero”. In altre parole: “Le fotografie hanno perso valore documentale?” Il confronto, che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube AIAP, si svolgerà insieme alla mostra nella galleria di via Amilcare Ponchielli 3 e si affianca a una serie di incontri paralleli, su altre tematiche e rivolti agli studenti dell’Ateneo sammarinese, organizzati nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano. Il 15 maggio scorso, in collaborazione con il Colorificio Sammarinese, Massimo Caiazzo e Sonia Pedrazzini hanno curato l’intervento “Living colors - il colore come materia del progetto”, mentre giovedì 25 maggio è in programma “CO2 – Beyond global warming”. In cattedra il fisico Riccardo Vannucci, per parlare del cambiamento climatico.

