I ragazzi dei soggiorni culturali in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini hanno ricevuto oggi in Udienza Ufficiale presso Palazzo Pubblico i partecipanti alla 41^edizione dei Soggiorni Culturali dedicati ai giovani cittadini sammarinesi residenti all’estero. Presentati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, gli oltre 30 giovani sammarinesi provenienti da Stati Uniti, Argentina, Francia e Italia sono stati accolti dalle più alte Istituzioni e l’incoraggiamento a mantenere vivo e prolifico il rapporto che li unisce alla Terra d’origine. “Durante le tre settimane di permanenza, - ha sottolineato il Segretario di Stato Beccari – i ragazzi hanno potuto vedere con i propri occhi i luoghi minuziosamente descritti dai loro familiari, lasciando spazio alle emozioni che immagini, posti e racconti evocano. I Soggiorni prevedono lezioni di lingua italiana e di dialetto, di storia e istituzioni sammarinesi, di economia e relazioni internazionali, per consentire una visione approfondita e completa delle molteplici realtà che compongono il nostro Paese e il suo posto nella Comunità degli Stati”. La Reggenza si è soffermata sul significato di questa iniziativa culturale affinché possa ravvivare “la memoria gelosamente conservata nelle loro famiglie di un Paese lasciato per necessità, e che, oggi, è pronto a fare fronte alle sfide della contemporaneità, soprattutto incentrate ad affrontare una crisi economica e a difendere i valori di una convivenza pacifica che rispetta le diversità e di queste si arricchisce”. Ai giovani sammarinesi residenti all’estero, nell’ambito della loro permanenza estiva sul Titano, è stata offerta la possibilità di alternare alle lezioni mattutine in aula diverse attività pomeridiane di escursioni, visite a musei, aziende, esperienze laboratoriali e sportive. Dunque, un metodo innovativo per permettere loro di apprendere sperimentando, mettendosi in gioco e interagendo con il territorio e la sua cittadinanza.

Cs - SdS Affari Esteri