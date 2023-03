I ragazzi delle classi quinte della Scuola Secondaria Superiore di San Marino sono stati ricevuti questa mattina in udienza dai Capitani Reggenti

Erano 113 le ragazze e i ragazzi delle classi quinte della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino che questa mattina sono stati ricevuti in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Accompagnati a Palazzo dai loro docenti, i ragazzi sono stati accolti dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e dal Dirigente della Scuola Superiore Giacomo Esposito. Un incontro, quello odierno, richiesto e fortemente voluto dalle Loro Eccellenze: un’occasione di confronto e dialogo fra le Istituzioni e le nuove generazioni, le donne e gli uomini del domani. ‘La Scuola è sempre più il “luogo” dei valori, il punto di riferimento forte in cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni; il luogo delle pari opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva e relazionale,’ ha aperto così il suo discorso il Segretario Belluzzi. ‘Auspico di contribuire a realizzare una scuola di tutti e per tutti, una comunità che per ciascuno sia luogo in cui stare bene, ambiente di crescita intellettuale e personale, luogo di apprendimento di strumenti e saperi, ma anche di idee e valori, di competenze da portare nel contesto di vita per cambiarlo e renderlo migliore,’ ha proseguito. ‘Al dirigente e a tutti i docenti, motore di questa fantastica macchina giunga tutta la mia stima e il mio sostegno -, ha aggiunto il Segretario con delega all’Istruzione ‘su loro grava il lavoro più pesante e denso di responsabilità. Accogliete tutti e ciascuno, valorizzate i talenti e le potenzialità che ognuno porta con sé, aiutateli a coltivare sogni grandi, perché diventino adulti consapevoli e competenti, capaci di far fronte alle sfide cui il mondo di oggi costantemente chiama. Chiedete loro di "essere il meglio di qualunque cosa desiderino essere".’ Indirizzando un pensiero alle famiglie dei ragazzi, Belluzzi infine ha detto: ‘Le ringrazio per l’impegno e la collaborazione e chiedo loro di motivarvi a fare sempre meglio e a incoraggiarvi a superare le difficoltà, attraverso la strada del dialogo e del confronto.’ Il Dirigente Giacomo Esposito, intervenuto subito dopo, ha voluto ringraziare Le Loro Eccellenze per la vicinanza, la presenza e l’affetto dimostrati nei confronti dell’istituto. ‘Presenza la vostra - ha detto, ‘in tutte le occasioni in cui la Scuola si è aperta in un dialogo con la società, con le istituzioni. Ci siamo incontrati alla presentazione dell’annuario, nelle giornate dedicate alla lotta contro la mafia, in occasione del saluto che avete portato alle studentesse e agli studenti della scuola nella Scuola; infine, al veglione studentesco, avete incontrato una folla festosa ed elegantissima, di ragazze, ragazzi, insegnanti e genitori che hanno festeggiato l’imminenza di una tappa così importante per la vita di tutti noi.’ L’Associazione Studentesca ha testimoniato l’importanza dell’esperienza dei 5 anni di liceo; ‘una realtà la nostra -, ha detto il presidente Mirco De Angelis, ‘che grazie alle sue piccole dimensioni ci ha permesso di concentrarci appieno sullo studio e nel rapporto con compagni e professori.’ Nel loro intervento i Capitani Reggenti hanno sottolineato ‘quanto la Scuola Secondaria Superiore sammarinese sia uno dei fiori all’occhiello del Paese per l’autorevolezza e per il prestigio dell’offerta formativa che la caratterizza.’ Al Dirigente, agli Insegnanti e al corpo non docente hanno rivolto il Loro ‘più partecipato apprezzamento e sostegno per l’impegno profuso e per la dedizione dimostrata.’ Ai ragazzi ormai prossimi alla maturità, infine, hanno detto: ‘auspichiamo che possiate fare tesoro delle nozioni e delle conoscenze apprese nel vostro percorso formativo, dell’esperienza e dei principi che hanno arricchito la vostra personalità, e che saranno utili ad orientare al meglio le Vostre scelte future, sia per chi intenderà proseguire negli studi, sia per chi inizierà la propria carriera lavorativa. A ciascuno, auguriamo di trovare la strada migliore per la propria realizzazione personale, sapendo che dovrete camminare sempre più “con le vostre gambe”, anche se avrete sempre accanto le Vostre Famiglie, i Vostri Insegnanti, i Vostri Amici per darVi sostegno, fiducia e incoraggiamento, quando ne avrete bisogno.’

Cs - SdS Istruzione e Cultura