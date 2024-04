I ragazzi di Rimini autismo in visita ai parchi Oltremare e Acquario di Cattolica

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU. In questa occasione un gruppo di oltre 40 persone dell’associazione Rimini Autismo ha visitato i due parchi divertimento Acquario di Cattolica e Oltremare Family Experience Park di Riccione del gruppo Costa Edutainment. “La collaborazione fra Rimini Autismo e il Gruppo Costa Edutainment va avanti da oltre dieci anni _ dice Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo _ grazie alla sensibilità del Gruppo, una speciale convenzione permette ai ragazzi dell’associazione di visitare i parchi in forma gratuita, insieme al loro accompagnatore, durante tutto l’anno. In particolare, da anni l’associazione è ospite dei parchi Costa in occasione di momenti e uscite educativi e socializzanti e Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura, sono sempre stati meta ospitale di bellissime giornate. La partnership si è consolidata poi con Autism Friendly Beach, il progetto nato nel 2013 da un’idea dell'associazione Rimini Autismo OdV di creare sul territorio una rete di strutture turistiche adeguatamente preparate per accogliere con consapevolezza famiglie di persone con autismo. Un progetto che ha vinto un bando europeo sul turismo accessibile. Il video istituzionale del progetto è stato girato proprio al parco Oltremare e continua a essere utilizzato come un bel biglietto da visita dell’associazione”. “Collaboriamo da sempre con le associazioni locali, nazionali e internazionali e con il sistema di enti pubblici e privati operanti sul territorio – dichiara Patrizia Leardini, direttrice Costa Endutainment _ Rimini Autismo fa parte di questo team e siamo orgogliosi di quello che insieme abbiamo costruito in questi 10 anni. Per le famiglie di persone con autismo, un ambiente familiare e accogliente è una condizione importantissima. Da sempre ascoltiamo le esigenze dei nostri visitatori, in particolare degli amici di Rimini Autismo, per garantire un’alta qualità dell’esperienza di visita”.

