I rappresentanti del Partiti Socialista si sono intrattenuti con la Senatrice Stefania Craxi

Mercoledì 6 settembre, una delegazione del PARTITO SOCIALISTA, invitata dai Compagni di lunga data riminesi, tra i quali, in particolare, Massimo Conti e Marco Moretti, hanno partecipato ad un incontro organizzato presso l’ hotel Vienna Ostenda di Rimini, al quale è intervenuta la Senatrice, Presidente della Commissione Esteri, Stefania Craxi. L’occasione è stata propizia per rafforzare i legami di amicizia tra personaggi riminesi e sammarinesi che si ispirano nel loro agire ai principi e ai valori fondamentali del Socialismo Riformista e Gradualista. In tale circostanza, i rappresentanti del PARTITO SOCIALISTA si sono intrattenuti con la Senatrice Craxi, alla quale è stata rappresentata la situazione esistente nella Repubblica di San Marino.

Il Partito Socialista c’è