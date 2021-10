I rappresentanti di Fridays For Future San Marino ricevuti in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, in vista della partecipazione della delegazione sammarinese alla COP26 di Glasgow

Non si fermano l’insieme di iniziative che accompagneranno la delegazione sammarinese all’appuntamento della COP 26 - UN Climate Change Conference of the Parties - il più grande vertice internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici previsto a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Dopo l’audizione pubblica con tutti i componenti del Tavolo dello Sviluppo Sostenibile e la consegna delle prime proposte che andranno a costituire la strategia nazionale sammarinese nel contrasto al climate change, oggi gli Ecc.mi Capitani S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini hanno incontrato i rappresentanti di Fridays For Future San Marino, presentanti per l’occasione dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti. “Fin dal primo momento – ha sottolineato il Segretario – abbiamo incluso i giovani rappresentanti di questa associazione tra i componenti del Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile. Siamo fermamente convinti infatti che i giovani possano e debbano dare il loro contributo nella sfida di importanza epocale che saremo chiamato ad affrontare nei prossimi anni. Ringrazio i ragazzi del Fridays For Future San Marino per il loro lavoro di divulgazione e di sensibilizzazione alla cittadinanza su questi temi. Alla politica ora il compito di ascoltare le loro istanze, ma soprattutto di agire perché le stesse non rimangano vane”. A seguito di questo intervento sono stati proprio i ragazzi di Fridays For Future, per l’occasione rappresentati da Cristina Babboni e Mattia Bastianelli Gambini, a rivolgere un loro personale pensiero ai Capitani Reggenti, focalizzando l’attenzione sui temi della tutela della qualità dei corsi d'acqua che attraversano San Marino e dell'emergenza idrica che colpisce ogni anno il suo territorio, la tutela del verde pubblico, anche attraverso le politiche del nuovo PRG, la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e la mobilità sostenibile. “Eccellentissimi Capitani Reggenti, non siamo qui solo per parlare – hanno concluso - durante la stesura della VNR abbiamo apportato circa 70 commenti al testo presentato in merito alla situazione Sammarinese. Commenti che richiedono dati e modalità per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Ci aspettiamo nei prossimi mesi di ripartire da quelle domande, forti anche degli impegni, speriamo coraggiosi e concreti, che San Marino avrà preso alla COP26, all’altezza delle aspettative delle nuove generazioni il cui futuro è a rischio”.

Cs Segreteria Territorio