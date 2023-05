I responsabili delle politiche del lavoro di Italia e San Marino concordi sulle sfide da affrontare insieme

L’incontro ha confermato l’impegno a consolidare la collaborazione sulle sfide comuni in materia di lavoro anche in relazione alla dimensione transfrontaliera. Il colloquio fra il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini e la Ministra al Lavoro della Repubblica Italiana, Marina Elvira Calderone, si è svolto in un clima di cordialità e partecipazione. L'incontro ha permesso di inquadrare il rapporto bilaterale sui temi del lavoro e della previdenza in una prospettiva di valorizzazione delle interazioni tra i due territori sullo sfondo del percorso di associazione di San Marino all'UE. Sul percorso di Associazione all’Unione Europea, che si presume possa essere concluso entro la fine del 2023, la Ministra del Lavoro ha confermato il sostegno da parte del Governo italiano. “Abbiamo temi comuni – ha sottolineato il Segretario di Stato Lonfernini – che toccano gli interessi dei due paesi e sui quali è opportuno potenziare il livello di collaborazione”. Una sinergia che potrà essere portata avanti anche in seno agli organismi internazionali per favorire lo sviluppo delle più avanzate politiche nazionali e adottare scelte che possano rendere il lavoro sempre più inclusivo e sicuro. Accogliendo l’invito del Segretario Lonfernini per una visita ufficiale a San Marino, il Ministro Calderone ha sottolineato che: “L’Italia e la Repubblica di San Marino sono due Paesi così strettamente integrati da necessitare un dialogo aperto, ancora più importante di fronte alle sfide comuni che interessano il mondo del Lavoro. Quello di oggi – ha proseguito la Ministra Calderone -è stato un proficuo scambio di idee sui temi del lavoro e del sociale, da continuare a consolidare nel tempo”.

cs Segreteria al Lavoro