I segretari di Stato Beccari e Pedini Amati accolgono il Console degli Emirati Arabi Uniti.

Nel primo pomeriggio di oggi, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, hanno accolto a Palazzo Begni la delegazione degli Emirati Arabi Uniti composta dal Console Khaled Ahmed Eissa Alkait Al- Ali e dal funzionario dell’Ambasciata emiratina a Roma, Dott. Iyad Hafez. La delegazione è stat oggi in Repubblica per consegnare alla Caritas una donazione, da parte della Mezzaluna Rossa, che verrà utilizzata per l’acquisto di abbigliamento e generi alimentari a favore delle famiglie sammarinesi in difficoltà, le cui condizioni sono state ulteriormente aggravate dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19. Donazione già annunciata durante la visita dei Capitani Reggenti ad Expo Dubai 2020. Tale donazione rappresenta la seconda manifestazione di solidarietà da parte della Mezzaluna Rossa, che, a dicembre 2020, aveva già inserito il Titano in un programma di distribuzione di capi di abbigliamento alle famiglie in difficoltà. Durante il colloquio a Palazzo Begni si è inoltre rimarcato l’importante supporto alla Repubblica da parte del paese arabo all’interno di EXPO 2020, in particolare durante le tristi circostanze dovute alla scomparsa dell’Ambasciatore Mauro Maiani, e la volontà di proseguire ed intensificare ancor di più i rapporti tra i due Paesi. A testimonianza dell’ottimo rapporto tra i due Stati è stata inoltre conferita al funzionario dell’Ambasciata emiratina a Roma, Dott. Iyad Hafez, da parte del Segretario di Stato Pedini Amati, l’Onorificenza di Sant’Agata quale segno di riconoscenza e amicizia per l’assistenza fornita a favore della partecipazione sammarinese a Expo Dubai 2020. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per il Turismo sono estremamente grate per questo ulteriore gesto di solidarietà e, a nome di tutto l’Esecutivo, desiderano porgere un sentito ringraziamento al Governo degli Emirati Arabi Uniti e a Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Presidente della Mezzaluna Rossa degli Emirati e ai suoi rappresentanti, all’Ambasciatore Omar Alshamsi e a tutto lo staff Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma. La giornata è proseguita con la visita alla Casa San Michele, sede sammarinese di Caritas, alla presenza di SE il Vescovo di San Marino Monsignor. Turazzi. È possibile avere maggiori informazioni sulle modalità di distribuzione del materiale contattando la sede della Caritas a Casa San Michele, Strada La Ciarulla, 124 – 47893 Borgo Maggiore (tel. 0549-901854).

c.s. congiunto delle Segreterie di Stato Affari Esteri e Turismo

