I Segretari di Stato celebrano a Detroit i cinquant'anni del San Marino Social Club

Il legame che unisce la Repubblica di San Marino alle proprie comunità all'estero si rinsalda nel Michigan, dove una delegazione del Congresso di Stato ha preso parte alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del San Marino Social Club di Detroit. L'occasione, coincidente con le ricorrenze dedicate a Sant’Agata, Compatrona della Repubblica, ha visto i Segretari di Stato Federico Pedini Amati, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori impegnati in una serie di momenti istituzionali e conviviali volti a onorare la memoria storica e il dinamismo presente dei sammarinesi nel mondo. Ad accogliere gli esponenti del Governo, il Console Onorario Vincenzina Toccaceli, insieme alla Presidente della Comunità dei sammarinesi a Detroit, Marie Giulianelli, e al Presidente del San Marino Club, Mauro Bianchini. Gli incontri hanno permesso di ripercorrere le tappe di una storia iniziata nel 1938 e consolidatasi nel 1976 con l'inaugurazione della sede di Troy, oggi fulcro della vita sociale e culturale per centinaia di famiglie. La visita ha sottolineato il ruolo di ambasciatori informali che i concittadini residenti negli Stati Uniti svolgono quotidianamente, preservando tradizioni e valori di libertà che definiscono l'identità sammarinese. La partecipazione dei tre Segretari di Stato testimonia l'attenzione dell'Esecutivo verso una rete globale che non smette di sentirsi parte integrante del destino del Titano, fungendo da ponte imprescindibile per la promozione dell'immagine del Paese e l'attrazione di nuove sinergie. "Essere qui oggi significa riconoscere la forza di una comunità che ha saputo trasformare la distanza in un valore aggiunto," hanno dichiarato congiuntamente i Segretari di Stato a margine degli incontri. "I sammarinesi di Detroit custodiscono una sammarinesità autentica, fatta di laboriosità e profondo attaccamento alle istituzioni. Il San Marino Social Club è un presidio di cultura e identità che, da mezzo secolo, tiene vivo il dialogo tra le generazioni e tra i due lati dell'Atlantico. Celebrando Sant’Agata insieme a voi, riaffermiamo che la nostra Repubblica non ha confini geografici, ma si estende ovunque batta un cuore orgoglioso delle proprie radici." L'anniversario del Club rappresenta un traguardo che proietta la comunità verso il futuro, con l'impegno rinnovato di mantenere saldi i rapporti con le istituzioni centrali, favorendo scambi che spaziano dal turismo all'innovazione, nel solco di una tradizione che continua a ispirare rispetto e ammirazione nel tessuto sociale americano.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, Segreteria di Stato per l'Industria, Segreteria di Stato per il Turismo








