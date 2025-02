I Segretari di Stato Fabbri e Bevitori partecipano al pranzo della Comunità Sammarinese di Ravenna, rafforzando i legami con i concittadini all'estero

In data odierna, i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori hanno preso parte al tradizionale pranzo organizzato dalla Comunità Sammarinese di Ravenna, un evento che ha visto la partecipazione di un centinaio di soci presso la sede dell'associazione. La Comunità Sammarinese di Ravenna, istituita nel 1979 e riconosciuta ufficialmente dal Consiglio dei XII il 15 aprile 1980, rappresenta un pilastro fondamentale nel mantenimento e nel consolidamento dei legami tra la Repubblica di San Marino e i suoi cittadini residenti all'estero. Durante l'incontro, il Presidente Gianluca Giorgetti e il Console Onorario di Ravenna, Marino Forcellini, hanno accolto calorosamente i partecipanti, sottolineando l'importanza di tali momenti di condivisione. Nel corso della cerimonia di consegna delle borse di studio ai giovani più meritevoli, i Segretari di Stato sono stati interpellati su tematiche riguardanti l'accordo di associazione con l'Unione Europea, con particolare attenzione alle prospettive future per i giovani sammarinesi. Le domande hanno evidenziato l'interesse dei concittadini all'estero per le professionalità di cui San Marino necessita, segno tangibile dell'attenzione verso le dinamiche e il futuro della Repubblica. Il Segretario Fabbri ha dichiarato: "La presenza delle istituzioni in occasioni come questa è essenziale per rafforzare il senso di appartenenza e identità dei nostri concittadini all'estero, valorizzando le radici culturali che ci uniscono". A sua volta, il Segretario Bevitori ha aggiunto: "Questi incontri non solo celebrano la nostra comune eredità, ma promuovono anche la solidarietà e l'aiuto reciproco tra i sammarinesi, principi fondanti della nostra comunità".

L'evento ha rappresentato un'ulteriore testimonianza dell'impegno delle istituzioni nel sostenere le comunità sammarinesi all'estero, riconoscendo il loro ruolo fondamentale e prezioso nel tessuto sociale e culturale della Repubblica. I Segretari Fabbri e Bevitori hanno espresso profonda gratitudine per l'accoglienza ricevuta e hanno ribadito la volontà di continuare a supportare iniziative che rafforzino i legami con i cittadini sammarinesi nel mondo.



Comunicato stampa congiunto

Segreteria di Stato Industria e Sport e Segretaria di Stato al Lavoro

