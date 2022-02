I Segretari di Stato Lonfernini e Righi in visita al Cultural District di Al Fahidi

Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi, hanno visitato nella mattina di oggi il cultural district di Al Fahidi guidati da Awad Mohammad bin Shaikh Murjen e dal Direttore dell’Al Fahidi Historical Neighbourhood Nasser Juma bin Sulaiman. Si è rivelata una prestigiosa occasione di dialogo a favore dell’interscambio culturale con una realtà, quella del Cultural District di Al Fahidi, nata per promuovere le tradizioni locali in una delle città più innovative al mondo. Al centro del dialogo la necessità, per tutti i Paesi di restare legati alla tradizione pur nello sviluppo economico e tecnologico. L’incontro è stato preceduto da una visita guidata nel primo sito abitato di Dubai alla scoperta delle antiche tradizioni arabe e delle peculiarità dell’emirato.

cs Segreteria Lavoro