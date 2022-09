I Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini hanno incontrato ieri il Ministro per lo Sport dell’Arabia Saudita il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud

In occasione della sua visita in Italia di domenica 4 settembre, Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico e Paralimpico dell'Arabia Saudita è stato ricevuto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e successivamente dal suo omologo Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini, entrambi accompagnati dal Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo. Durante gli incontri, entrambe le parti hanno ricordato gli ottimi rapporti che intercorrono tra la Repubblica di San Marino e il Regno dell’Arabia Saudita e concordato sull’opportunità di consolidarli, soprattutto negli ambiti di sport, turismo, cultura ed educazione. In questo senso si potrebbe in tempi rapidi già procedere alla predisposizione di un Memorandum of Understanding sulla cooperazione nel settore sportivo, da inserire comunque in un più ampio quadro generale delle relazioni tra i due paesi che consenta l’apertura verso ulteriori accordi o Memorandum di comune e reciproco interesse in altri settori specifici quali, in particolare, quello del turismo.

