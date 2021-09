I Segretari di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e per l’Industria Fabio Righi hanno tagliato il nastro dell’aerea espositiva di Gruppo Colombini all’inaugurazione del Supersalone di Milano alla presenza dei Capitani Reggenti L’appuntamento è stata l’occasione per un saluto cordiale tra le Loro Eccellenze e il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella che ha inaugurato la kermesse questa mattina.

Ha aperto i battenti questa mattina presso i padiglioni di Rho Fiera a Milano il Salone del Mobile che, dopo l'annullamento del 2020 e il rinvio della scorsa primavera a causa della pandemia, torna con un'edizione speciale ribattezzata, per l'occasione e per le tante novità introdotte, 'Supersalone'.

Alla vetrina internazionale del Made in Italy nel settore dell'arredo-design è presente anche Gruppo Colombini, azienda fiore all'occhiello dell'imprenditoria sammarinese. A tagliare il nastro dello stand, assieme al suo Presidente Emanuel Colombini, alla presenza dei Capitani Reggenti, S.E. Gian Carlo Venturini e S.E. Marco Nicolini, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi.

Teodoro Lonfernini: "Sono felice di rappresentare assieme al collega all'Industria l'intero Congresso di Stato oggi a questo importante appuntamento che segna la ripresa e il rilancio del settore del design e dell'Italia dopo la pandemia. Gruppo Colombini rappresenta un'eccellenza del nostro paese, è emozionante assistere a quanto sono stati in grado di realizzare in 50 anni di storia, oggi siete un fiore all'occhiello del nostro tessuto imprenditoriale. Vi esprimo i miei più vivi e sinceri complimenti, continuate cosi!"

Fabio Righi: "È un piacere essere presente qui oggi per testimoniare il ruolo importante di questa fiera e di Gruppo Colombini al suo interno. La famiglia Colombini ha sempre messo cuore in quel che fa, impegnandosi anche oltre la propria attività ed esprimendo i valori di una San Marino aperta al mondo. Complimenti!"

Nell'occasione della Loro visita all'importante kermesse, i Capitani Reggenti - accompagnati dai Segretari di Stato Lonfernini e Righi - hanno potuto salutare in un breve e cordiale incontro il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella che ha rinnovato sentimenti di viva amicizia per la Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa

