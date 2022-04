I Segretari di Stato per la Sanità e per la Cultura a colloquio con Claudio Pettinari, Rettore dell'Università di Camerino

Si è tenuto questa mattina, da prima presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Italiana in territorio sammarinese e successivamente nelle sale di Palazzo Pubblico, l’incontro tra il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, il Segretario di Stato per l'Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, Claudio Pettinari. L’incontro, dai toni cordiali e fin da subito operativo, si è configurato come l’occasione per illustrare il progetto di costituzione di un Dipartimento dell’Università della Repubblica di San Marino dedicato alle scienze infermieristiche, chimiche e farmaceutiche. A tal proposito, oltre a consolidare i rapporti con l’Università Politecnica delle Marche nelle scorse settimane, i Segretari di Stato Ciavatta e Belluzzi non hanno perso l’occasione per poter creare connessioni e collaborazioni anche con l’Università degli Studi di Camerino, polo storico dell’entroterra marchigiano e tra i più prestigiosi a livello italiano per quanto riguarda le scienze farmaceutiche, le bioscienze e la medicina veterinaria. La visita si è aperta nella sede dell’Ambasciata della Repubblica italiana in territorio sammarinese, dove il Rettore Claudio Pettinari ha potuto conoscere l’Ambasciatore Sergio Mercuri e visitare la mostra “Jodice/Canova e il Neoclassicismo a San Marino”, ospitata nei locali d’Ambasciata fino al 28 aprile. All’incontro, poi proseguito a Palazzo Pubblico erano presenti anche il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere, la Presidente del Comitato di Bioetica sammarinese, Dott.ssa Luisa Borgia e il Dottor Massimo Di Muzio, Direttore UOC Farmacia Clinica dell’Ospedale Geriatrico di Ancona e Collaboratore del Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza proprio dell’Università di San Marino. A questo incontro, seguirà presto una nuova visita a San Marino da parte del Rettore Pettinari per poter conoscere il pari grado Corrado Petrocelli e per poter rendere ancora più operativa la collaborazione, oltre che una visita della delegazione sammarinese proprio all’Università degli Studi di Camerino.

cs Segreterie Sanità e Cultura

