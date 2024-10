I Segretari Gatti e Fabbri agli “Annual Meetings” di Washington: San Marino consolida la sua posizione nel contesto internazionale

La partecipazione della Repubblica di San Marino agli “Annual Meetings” del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Washington ha rappresentato un’importante occasione per consolidare i rapporti internazionali e rafforzare il ruolo del Paese nello scenario economico globale. I Segretari di Stato Marco Gatti e Rossano Fabbri, accompagnati dai vertici di Banca Centrale, hanno tenuto una serie di incontri strategici con delegazioni di altri Paesi, dimostrando l’impegno della Repubblica verso una maggiore integrazione con l’Unione Europea e il potenziamento delle collaborazioni economiche. Tra i colloqui di maggiore rilevanza, quello con il Ministro delle Finanze ungherese Mihály Varga ha evidenziato la volontà comune di intensificare i rapporti tra San Marino e Ungheria, con l’obiettivo condiviso di formalizzare l’Accordo di Associazione con l’UE entro la presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione, prevista per il 31 dicembre di quest’anno. “L’Ungheria ha dimostrato un costante sostegno al nostro processo di integrazione europea – ha dichiarato il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti – e ci auguriamo che la firma dell’accordo possa essere un traguardo fondamentale per San Marino, aprendo le porte a nuove opportunità di crescita all’interno del mercato unico”. La delegazione sammarinese ha inoltre avuto un significativo incontro con Alfred Kammer, Direttore del Dipartimento Europa del Fondo Monetario Internazionale, il quale ha espresso apprezzamento per i recenti progressi della Repubblica in termini di stabilità finanziaria e governance economica. “Sono stati incontri preziosi – ha sottolineato Gatti – in cui il Direttore Kammer ha preso atto dei miglioramenti economici del nostro Paese, dal rafforzamento dei conti pubblici alla riduzione del rapporto debito/PIL. San Marino sta percorrendo una strada di riforme che ci è stata raccomandata anche dal FMI, un percorso che potrebbe portare a un incremento del prodotto interno lordo e a una maggiore solidità economica, soprattutto in vista dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea”. Altro incontro di rilievo ha visto protagonista Matteo Bugamelli, recentemente riconfermato – con l’apporto di San Marino - Direttore Esecutivo del Gruppo della Banca Mondiale, in rappresentanza di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Timor Est e San Marino. Bugamelli, da tempo vicino alle questioni che riguardano la Repubblica, ha discusso con i Segretari di Stato delle potenziali aree di cooperazione con la Banca Mondiale, esaminando in particolare l’ambito delle tecnologie avanzate e dei settori emergenti, come la regolamentazione degli asset virtuali, lo sviluppo di progetti blockchain e l’innovazione normativa in ambito digitale. “Abbiamo esplorato le opportunità di collaborazione in settori che consideriamo chiave per il futuro della nostra economia e che rappresentano un potenziale di crescita e competitività – ha spiegato il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri – rendendo San Marino un partner strategico anche per la Banca Mondiale in tali aree”. L’incontro si è rivelato proficuo anche per quanto concerne il sostegno a progetti di sviluppo sostenibile, volti alla promozione di infrastrutture a basso impatto ambientale e allo sviluppo economico duraturo. In un’ottica di consolidamento delle relazioni con i Paesi membri dell’Unione, la delegazione sammarinese ha tenuto ulteriori incontri con rappresentanti di Belgio, Germania, Grecia, Irlanda e altre nazioni europee, confrontandosi su strategie per potenziare la resilienza del sistema finanziario sammarinese e per individuare nuove aree di collaborazione. Edward Bannermann, rappresentante della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, ha elogiato l’ottima sinergia tra San Marino e la BERS, incoraggiando la Repubblica a ratificare rapidamente le modifiche statutarie dell’istituzione per accedere a maggiori possibilità operative. In aggiunta, la missione a Washington ha favorito un dialogo costruttivo con la delegazione di Andorra, con cui San Marino condivide il percorso di negoziazione dell’Accordo di Associazione con l’UE. “Gli incontri con i rappresentanti andorrani sono stati estremamente produttivi – ha dichiarato Fabbri – e la collaborazione avviata dimostra che anche le piccole realtà europee, come le nostre, possono collaborare per promuovere l’integrazione e lo sviluppo comune. Siamo determinati nel raggiungere il processo di ratifica dell’Accordo e confidiamo che da questo deriveranno ulteriori intese di reciproco interesse”. La partecipazione di San Marino agli “Annual Meetings” FMI e della Banca Mondiale ha rappresentato un’importante conferma della posizione della Repubblica nel panorama economico globale e delle prospettive di crescita offerte dall’integrazione europea. “Questi incontri sono momenti chiave per il nostro Paese – concludono i Segretari Gatti e Fabbri – e testimoniano il nostro impegno a collaborare con partner internazionali per affrontare le sfide del sistema finanziario globale e per sostenere una crescita sostenibile, rafforzando le fondamenta del nostro sistema economico in un’ottica di apertura e innovazione”.

