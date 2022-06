I segreti di Napoleone Bonaparte nel nuovo ciclo di lezioni del dottorato in Studi Storici dell’Università di San Marino

Spaziando fra indagini, ideologie, carteggi e colpi di Stato, il dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sta attualmente affrontando un ciclo di approfondimenti dal titolo “La storia segreta”, nel tentativo di vedere sotto nuova luce alcuni processi militari, politici, economici e culturali che hanno caratterizzato periodi e spazi geografici diversi, dall’antichità ai giorni nostri. Durante le lezioni, in programma fino a fine mese e iniziate il 1° giugno, studiosi da realtà accademiche come La Sorbonne di Parigi e la Newcastle University, nonché dagli Atenei di Pavia, Macerata e Torino, stanno analizzando personaggi, territori e scenari che vanno dalla Compagnia di Gesù a Napoleone Bonaparte, dalla Georgia all’Ucraina, dal Kosovo all’Afghanistan. Fra gli accademici in cattedra, oltre al Rettore Corrado Petrocelli e al direttore del Dipartimento di Storia dell’Ateneo sammarinese, Luciano Canfora, anche Fabio Mini, Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, con un contributo su alcuni conflitti degli ultimi decenni e più recenti. Le lezioni, che rientrano nell’ambito del quindicesimo ciclo del dottorato, si svolgono nella sede dell’Ex Tribunale, in via Salita alla Rocca 44, nel centro storico di San Marino.

