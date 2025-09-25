TV LIVE ·
I semifinalisti del Renata Tebaldi International Voice Competition - Baroque Section 2025

Selezionati i giovani cantanti che si contenderanno l'accesso alla finale

25 set 2025
Al termine di un'intensa giornata di audizioni, la giuria internazionale del decimo Renata Tebaldi international voice competition – Baroque section ha selezionato i semifinalisti che si contenderanno l'accesso alla finale del 27 settembre:

Maximiliano Danta, Controtenore, Uruguay, 27/02/1993

Albertina Del Bo, Soprano, Italia, 13/11/1992

Ester Ferraro, Mezzosoprano, Italia, 03/02/1995

Frida Augusta Gudim, Soprano, Norvegia, 03/11/1998

Karen Mathilde Heier Hovd, Mezzosoprano, Norvegia, 16/01/1996

Will (June Young) Kim, Baritono, Corea del Sud, 11/12/1996

Yi Liu, Controtenore, Cina, 10/09/1998

Elen Lloyd Roberts, Soprano, Regno Unito, 01/12/1992

Ruoran Ma, Soprano, Cina, 01/07/1994

Lidor Ram, Mesika, Controtenore, Israele, 21/01/2000

Vojtěch Pelka, Controtenore, Repubblica Ceca, 07/09/1999

Veronika Ruello, Soprano, Federazione Russa, 13/06/1994

WenBo Shuai, Controtenore, Cina, 28/06/2000

Arpi Sinanyan, Soprano, Armenia, 08/11/2002

Enrico Totola, Baritono, Italia, 17/05/1997

Ana Vidmar, Mezzosoprano, Slovenia, 04/12/1998

Younji Yi, Soprano, Corea del Sud, 31/01/1996


La semifinale, aperta al pubblico con ingresso libero, si svolgerà giovedì 25 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19:00 al Teatro del Titano.

Sabato 27 settembre alle ore 21 si terrà il concerto finale dei vincitori accompagnato dall'ensemble Dolce Concento - direttore Nicola Valentini.

La serata, presentata da Mario Acampa, sarà trasmessa in diretta da Ameria Radio.

L'ingresso per eliminatorie e semifinale è gratuito; il prezzo del biglietto per il concerto finale del 27 è di 20 €.

La fondazione Renata Tebaldi

Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.

Comunicato stampa
Fondazione Renata Tebaldi






