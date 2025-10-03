I Sindacati ricevuti dai Capitani Reggenti

A due giorni dall’insediamento alla Suprema Magistratura, i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno ricevuto i vertici di CSdL CDLS e USL, a seguito della richiesta avanzata dai Segretari Generali. Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani hanno rappresentato alle Loro Eccellenze la necessità di modificare sostanzialmente il progetto di Riforma Igr che non tutela i redditi medio bassi, penalizza lavoratori e pensionati, discrimina i frontalieri. I Sindacati hanno ribadito le ragioni che hanno portato allo sciopero generale del 23 settembre e alla proclamazione di un nuovo sciopero generale il 7 ottobre. Dai Capi di Stato l’invito a tenere aperto il canale del dialogo e proseguire il confronto, invito raccolto dalle tre organizzazioni dei lavoratori che ringraziano S.E. Rossi e S.E. Bugli per la sensibilità dimostrata.

C.s. - CSdL CDLS e USL









