I territori di The lovely places in TV riscuotono grande successo

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato oggi i sindaci, gli assessori e i delegati dei Comuni di Gradara, Faenza, Pergola, Monte Grimano Terme, Sassocorvaro, Auditore, Saludecio, San Leo, Bertinoro, Cesenatico, Cagli che sono stati al centro degli speciali televisivi “Terra Nostra – The lovely places” di San Marino RTV. L’incontro odierno si è rivelato utile per discutere del risultato ottenuto dalla produzione televisiva di San Marino RTV che, in linea con il piano di promozione turistica sinergica alla base del Tavolo Turistico Territoriale, ha portato nelle case di migliaia di telespettatori le peculiarità di centri unici per valore artistico, culturale, naturalistico. I 9 Comuni, scelti insieme al Castello di San Marino Città per la prima serie del programma Terra Nostra hanno confermato il buon risultato dell’iniziativa elogiando la professionalità e l’attenzione per i dettagli dei conduttori del programma Sonia Grassi e Vito e dei tecnici che hanno seguito la produzione e la loro capacità di ricerca e racconto. Nel complesso, Terra Nostra, un progetto che a cui la Segreteria di Stato per il Turismo e San Marino RTV intendono dare seguito, è stato ritenuto da tutti un valido strumento per la promozione del territorio. Tutte le puntate di Terra Nostra sono disponibili on-demand sul sito www.sanmarinortv.sm Durante l’appuntamento di questa mattina si è parlato anche di ulteriori collaborazioni fra Comuni limitrofi del territorio di Marche ed Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, in particolare di promozione sinergica del commercio dell’artigianato locale e tradizionale e dello sviluppo del turismo dei cammini e dei percorsi religiosi che coinvolgono sempre più territori e un numero sempre maggiore di pellegrini, sportivi e turisti.