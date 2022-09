I Testimoni di Geova della provincia di San Marino tornano di porta in porta

Dopo una pausa di 30 mesi a motivo della pandemia, dal 1° settembre i Testimoni di Geova tornano in tutto il mondo a svolgere quello per cui sono soprattutto noti: l’evangelizzazione di porta in porta. Nell’occasione verrà offerto a tutti il primo corso interattivo per conoscere la Bibbia. Anche i 200 testimoni di Geova della Repubblica di San Marino riprenderanno questa fase delle loro attività. Roberto Guidotti portavoce locale per per l'Emilia Romagna e le Marche, ha detto: “Pandemia, guerre, crisi economica, problemi sociali: questi due anni e mezzo ci hanno tolto molte delle certezze che avevamo. La Bibbia però può aiutarci a ricostruire delle certezze migliori, più solide. Il corso biblico interattivo combina testo scritto, immagini, video e audio, permettendo a persone di ogni età di comprendere in modo semplice il messaggio di speranza delle Sacre Scritture”. L'anno scorso i Testimoni hanno tenuto ogni mese in media cinque milioni di corsi biblici in tutto il mondo, di cui 100.000 solo in Italia. Il programma del corso permette di imparare ciò che la Bibbia insegna su vari argomenti, per esempio, come trovare la felicità, perché l’odio e la sofferenza non fanno che aumentare e quale futuro ci aspetta. Roberta, 55 anni, che sta seguendo il corso biblico ha affermato: “Quello che mi ha colpito di più è che il corso si sviluppa in maniera dinamica. Mi sembra di vivere gli insegnamenti della Bibbia mentre li esamino. Il tutto, oltre a essere molto istruttivo, è particolarmente coinvolgente” . La partecipazione al corso biblico interattivo è gratuita e non comporta alcun obbligo. Il libro di testo principale utilizzato è la Bibbia stessa. Tramite questo corso, i Testimoni di Geova desiderano semplicemente far conoscere ciò che la Bibbia insegna, lasciando che ognuno decida personalmente in cosa credere e quali scelte fare nella vita.

c.s. Testimoni di Geova Emilia Romagna e Marche

