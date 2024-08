I vertici della CDLS incontrano il Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra

Nella mattinata di giovedì 22 agosto il Segretario Generale della CDLS Prof.ssa Milena Frulli ed il Segretario Generale aggiunto Gianluigi Giardinieri hanno incontrato il Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra. L’incontro è avvenuto in occasione del convegno su “Made in Italy e filiere produttive” che è stato organizzato nell’ambito degli eventi del Meeting 2024. Durante l’incontro - al quale erano presenti anche Segretario Confederale Giorgio Graziani, il Segretario Generale Regionale Emilia Romagna Filippo Pieri ed il Segretario Generale Romagna Francesco Marinelli, è stato confermato e rafforzato ulteriormente il clima di profonda amicizia e collaborazione tra la CDLS e la CISL. Interviene il Segretario Generale della CDLS: “La delegazione della Confederazione Democratica ha colto l’occasione per invitare il Segretario Generale CISL Luigi Sbarra a partecipare, in qualità di graditissimo ospite e per un intervento di saluto, al 17° Congresso Confederale che si terrà il 15-16 e 17 Ottobre 2024. Il Segretario Sbarra ha accolto con piacere l’invito confermandoci che, se non interverranno importanti impegni imprevisti, farà il possibile per confermare la propria presenza alla nostra assise congressuale”. “Il Meeting – continua la Prof.ssa Milena Frulli – è una preziosa ed imperdibile occasione per partecipare a convegni ed eventi che consentono di approfondire ai massimi livelli molti temi di stretta attualità. La CDLS ha partecipato in qualità di ospite ad alcuni convegni che hanno trattato argomenti che riteniamo estremamente attuali ed importanti. Gli eventi cui una delegazione della CDLS ha preso parte sono: “Politiche e strategie per un lavoro che cambia” che vedeva tra gli altri la presenza del Ministro del Lavoro italiano Marina Calderone, “Made in Italy e filiere produttive” cui hanno partecipato anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il già citato Segretario Generale CISL Luigi Sbarra, “Le migliori condizioni per coniugare lavoro, crescita professionale, vita privata e sociale” moderato dal presidente della Fondazione Sussidiarietà Giorgio Vittadini ed infine l’atteso e partecipatissimo convegno “L’essenza dell’Intelligenza Artificiale. Strumento o limite per la libertà?” arricchito da un panel di relatori di primissimo livello: Padre Paolo Benanti esperto anche in etica delle tecnologie e Presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale, Mario Rasetti professore di fisica teorica e Luca Tagliaretti esperto in cyber-sicurezza.” La presenza della Confederazione Democratica ad eventi di elevato standing conferma l’interesse della stessa nei confronti di temi di grande attualità e che avranno importanti ricadute nei confronti del mondo del lavoro e nei rapporti sociali e familiari. Partecipare questi convegni è anche una opportunità formativa e di aggiornamento su tematiche di grande attualità per la mission di una organizzazione sindacale. La grande attenzione della CDLS su tali tematiche si esplicita anche nei prossimi due eventi in programma a settembre: il 12 “Pensioni & Sanità – La difesa del welfare e le grandi sfide del futuro” ed il 17 “Intelligenza Artificiale - tra rischi ed opportunità”.

