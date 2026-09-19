I vincitori del Concorso Tebaldi 2026

È giunta finalmente al culmine l’11° Renata Tebaldi International Voice Competition - Opera Section 2026. Venerdì 18 settembre, al Teatro Concordia di San Marino, al termine di un’intensa serata musicale sono stati proclamati i vincitori dei numerosi premi in palio, fra riconoscimenti in denaro, scritture e concerti. La giuria internazionale presieduta da Sebastian Schwarz, casting manager del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Laurent Brunner (Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles), Jonathan Friend (Irish National Opera di Dublino, Royal Swedish Opera di Stoccolma, Houston Grand Opera), Iva Hraste-Sočo (Teatro Nazionale Croato di Zagabria), Javier Menéndez Álvarez (Teatro de la Maestranza di Siviglia) ha consacrato sul podio al primo posto il baritono Akilbek Piyazov, secondo classificato il soprano Iana Aivazian, terzo il basso Sunghoon Han. La giuria critica, composta dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Critici Musicali (Roberta Pedrotti, membro del direttivo, e Alberto Mattioli) e dell’Associazione Ettore Bastianini, che offre una borsa di studio (Maria Teresa Ferrante, Piero Mioli, Paolo Pellegrini) ha laureato il soprano Florentine Schumacher, vincitrice anche del premio del pubblico. Da segnalare, nella serata condotta da Mario Acampa, la presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino e di numerosi ospiti, fra cui l’Ambasciatore d’Italia Fabrizio Colaceci, che per la sua preziosa opera di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione Renata Tebaldi è stato insignito del titolo di socio onorario. È stato, inoltre, intervistato Lucas Vianini, autore del volume Il soprano perfetto. L'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi, edito da Aiep con il patrocinio della Fondazione Tebaldi. Presente in sala anche il vincitore dell’edizione 2024 del concorso, il baritono Matteo Mancini, reduce dal felice debutto al Rossini Opera Festival di Pesaro. Al termine del concerto, seguito da tutto il mondo grazie alla diretta web di Ameria radio, il pubblico presente in sala ha ricevuto un dolce omaggio offerto da Ferrero Spa. Infine, artisti, giurie e ospiti hanno concluso una serata con un brindisi a Palazzo Arzilli, sede della mostra Nata Diva dedicata a Renata Tebaldi e visitabile fino alla fine di settembre.

IL PROGRAMMA MUSICALE DELLA SERATA

Inno nazionale della Repubblica di San Marino G. Rossini Il barbiere di Siviglia Sinfonia Hyeyoung Moon, soprano, Sud Corea W.A. Mozart Die Zauberflöte “Der hölle Rahe” Haewon Lee, baritono, Sud Corea A. Thomas Hamlet “Ô dissipe la tristesse” Iana Aivazian, soprano, Armenia V. Bellini I Capuleti e i Montecchi “Oh quante volte, oh quante” Enrico Park, tenore, Sud Corea U. Giordano Andrea Chénier “Un dì all’azzurro spazio” Alessia Battini, soprano, Italia G. Puccini Suor Angelica “Senza mamma” Manami Maejima, mezzosoprano, Giappone W. A. Mozart La clemenza di Tito “Parto, ma tu ben mio” Sunghoon Han, basso, Sud Corea G. Rossini Il barbiere di Siviglia “La calunnia” Florentine Schumacher, soprano, Germania W. A. Mozart Die Entführung auf den Serail “Marten aller Arten” Akilbek Piyazov, baritono, Uzbekistan G. Verdi Macbeth “Pietà, rispetto, onore” Orchestra G. Sinfonica Rossini, direttore Nicola Valentini

I PREMI

Primo classificato € 5.000 e una scrittura offerta dal presidente di giuria al baritono Akilbek Piyazov Secondo classificato € 3.000 il soprano Iana Aivazian Terzo classificato € 1.500 il basso Sunghoon Han Premio della critica € 1.000 offerti dall’Associazione Ettore Bastianini al soprano Florentine Schumacher Premio del pubblico € 500 al soprano Florentine Schumacher Premio per la più giovane donna finalista offerto da Soroptimist di € 1.000 a Iana Aivazian La Fondazione Leone Magiera offre a un concerto in Italia o all’estero ad Alessia Battini Cia Ópera São Paulo offre un concerto a São Paulo dal Brasile per la Cia Ópera São Paulo ad Alessia Battini L’Associazione Angelo Mariani offre a due voci finaliste un recital al Teatro Alighieri per la stagione di Ravenna Musica a Florentine Schumacher ed Enrico Park La Fondazione Angelo Masini di Forlì offre un concerto ad Alessia Battini ed Enrico Park L’associazione Ambasciatori di Verdi offre alla semifinalisa Sara Di Fusco, soprano, la partecipazione a un’opera nella prossima edizione (luglio 2027) del Festival Bergonzi a Busseto. Operabase offre un abbonamento annuale Artist Premium gratuito a tutti in vincitori del Concorso (Primo, Secondo e Terzo Premio) ed uno sconto del 25% sugli abbonamenti Artist Premium a tutti gli artisti finalisti.

IL CONCORSO

Il Concorso, inizialmente a cadenza biennale, è nato nel 2005, pochi mesi dopo la scomparsa di Renata Tebaldi, per realizzare l'auspicio espresso dalla stessa grande artista, che aveva eletto la Repubblica di San Marino a sua residenza e che desiderava offrire una concreta opportunità di crescita ai giovani artisti. In breve il Concorso Tebaldi si è affermato come una delle più importanti realtà internazionali dedicate alle nuove generazioni di cantanti lirici. Nel 2013 è stata istituita la distinzione fra una sezione dedicata al repertorio lirico a partire dalla fine del '700 e una concentrata su quello antico e barocco. Con l'introduzione, dal 2024, della cadenza annuale del Concorso, si è stabilita anche dell'alternanza delle sezioni. Oltre ai premi in denaro, ai vincitori sono offerte scritture e concerti che costituiscono un’opportunità concreta di lavoro e hanno portato molti giovani artisti ad affermarsi sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Citiamo almeno i controtenori Carlo Vistoli e Nicolò Balducci, i soprani Benedetta Torre, Giuliana Gianfaldoni, Lavinia Bini e Anna Kasyan, i mezzosoprani Eve-Maud Hubeaux e Giuseppina Bridelli, i tenori Vasyl Solodkyy, Marco Ciaponi e Davide Giusti, il baritono Matteo Mancini. Il legame con San Marino, poi, resta solido nel tempo: molti premiati tornano per concerti e incontri, alcuni di loro sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori della Fondazione Renata Tebaldi, legando il nome del grande soprano alla Repubblica in un binomio d’arte e cultura che guarda al futuro senza confini.







