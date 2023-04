I vincitori del Premio Film Impresa a “La Settima Arte - Cinema e Industria” a Rimini

Le opere premiate al termine della prima edizione del Premio Film Impresa - l’iniziativa dedicata al cinema d’impresa nata su spinta del Presidente di Unindustria Angelo Camilli con il supporto di Confindustria, che ha avuto luogo presso la cornice capitolina della Casa del Cinema il 12 e 13 aprile scorsi - sono state proiettate durante la quinta edizione de “La Settima Arte - Cinema e Industria”. La manifestazione è promossa da Confindustria Romagna, Università di Bologna-Dipartimento delle Arti e Cinema Fulgor, in collaborazione con il comune di Rimini. Le proiezioni, che hanno compreso anche un’opera finalista del territorio, sono svolte presso il cinema “Fulgor” di Rimini e sono state precedute da un incontro con esperti del settore cinematografico moderato da Roy Menarini, per conoscere tutte le opportunità per raccontare l’azienda e la sua mission attraverso l’audiovisivo, incrociando il linguaggio del cinema e la progettualità imprenditoriale. Dopo il saluto introduttivo di Alessandro Pesaresi, Presidente della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna, sono intervenuti Giampaolo Letta, Presidente del Premio Film Impresa, e Mario Sesti, Direttore artistico del Premio, oltre a Simona Anelli, Direttore Organizzazione Iniziative ed Eventi Gruppo Tecnico Turismo Cultura e Grandi Eventi Unindustria. Inoltre, è stato rivelato il film d’impresa vincitore secondo il voto popolare, scelto dopo la fine del Premio. La vittoria è andata a “Kilesa - Il sogno di Bianca” di Michela Formisano, prodotto da Kilesa.

cs Ufficio stampa Premio Film Impresa