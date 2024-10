I vincitori della XXII^ edizione del Festival Voci dell’Anima 2024

Sono stati proclamati lunedì 30 settembre sul palco del Teatro degli Atti i vincitori della XXII edizione del Festival Voci dell’Anima, intitolato Gli Altri, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e di FSC 2014/2020-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Unione Europea, Regione Puglia-Assessorato industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, Piiil Cultura in Puglia. In collaborazione con Ermo Colle, Segnali di Vita, Teatro del Cerchio, Hotel Villa Lalla, La Fiaschetteria del Re e con il sostegno di Logica. Il PREMIO VOCI DELL’ANIMA di questa edizione, particolarmente ricca per la qualità artistica delle Compagnie partecipanti, provenienti da tutta Italia, per i temi trattati e per il pubblico sempre numeroso, è stato: “Pink Lady” di Rosalie Wanka con la seguente motivazione: «Un fiore che si presenta monocromatico ma che sul palco fa volare petali colorati: un lavoro nel cuore, per il cuore, dal cuore, che si compie in un’attenzione certosina al dettaglio, al corpo, al gesto, alle figure, al messaggio. Ma soprattutto all’anima». Sono stati assegnati anche i seguenti premi: PREMIO DEL PUBBLICO a “Umanità Nova. Cronaca di una mancata rivoluzione” di Carullo-Minasi con la seguente motivazione: «Lavoro necessario che fa luce su alcune pagine di storia contemporanea: l’artista – che racconta fatti anche personali – riesce, attraverso pochissimi oggetti scenici e attraverso una straordinaria capacità mnemonica e vocale, a portare il pubblico sul palco». PREMIO DELLA CRITICA ex aequo a “Sale Q.B.” di Templetheater con la seguente motivazione: «Originale, e a tratti piacevolmente anomalo, lo spettacolo si compie in ogni dettaglio: le luci, il movimento e il gesto (che non sono la stessa cosa) cuciono e cuociono una ricetta scenica che fa bene agli occhi, al cuore e al teatro stesso» e a “La luna e i falò-Time never dies” di INTI/Luigi D’Elia con la seguente motivazione: «Un classico in parte dimenticato che torna alla vita, all’attualità, alla scena: l’artefice di questo “miracolo lavora con enorme professionalità, muovendosi con corpo e voce su diversi registri nei fili di una storia dolorosa, lontana, sicuramente sua». PREMIO ORGANIZZAZIONE a “Pink Lady” di Rosalie Wanka (che ha ricevuto anche il PREMIO DEI TECNICI) con la seguente motivazione: «Assolo “in movimento” essenziale e preciso, costruito con grande capacità fisica e visiva: l’artista pennella quadri apparentemente slegati che solamente alla fine si uniscono in un affresco sfaccettato che oscilla tra l’ironia e la sensualità». PREMIO CONFINE CORPO a “Sale Q.B.” di Templetheater con la seguente motivazione: «Una manciata di ingredienti apparentemente semplici sono il pre-testo che apre la porta dell’intimità: intimità di spazi, di movimenti sempre controllati, di voragini che si aprono su una solitudine profondamente attuale, fatta anche di momenti inconsapevolmente comici». PREMIO DELLA STAMPA a “Giuseppe³ dialoghi matrimoniali poco seri” di Progetti&Teatro con la seguente motivazione: «Persone e personaggi – per dirla alla Alighiero Boetti – “notiziabili” che hanno in comune un nome e un legame: due artisti cristallini e talentuosi che vivono storie di ordinaria e di sana follia, capaci di abbattere la quarta parete e di scendere in platea».

cs Alessandro Carli

