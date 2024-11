I volontari del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka indosseranno divise del brand MESSAGERIE

L'azienda sammarinese Gma srl, che da oltre 30 anni produce e distribuisce il marchio di abbigliamento MESSAGERIE, nella persona del suo Amministratore Delegato Patrizio Piscaglia, ha firmato il contratto con cui va ad aggiungersi, come GOLD SPONSOR, alle aziende già partner del progetto Expo 2025 Osaka. Nato nel 1988 come brand precursore del luxury affordable, MESSAGERIE è un nuovo modo di concepire la moda che si rapporta al quotidiano in cui si fondono business e leisure in una realtà in continua evoluzione. Le collezioni sono formate da capi iconici, senza tempo, con una nuova energia. I 18 volontari che saranno impiegati presso il Padiglione di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka il prossimo anno vestiranno gli indumenti che MESSAGERIE fornirà come value in kind al Commissariato, rappresentato, in sede di firma dell’accordo, dal Commissario Generale Filippo Francini. ‘Non appena il Commissariato ci comunicherà le taglie dei volontari selezionati, andremo in produzione con le divise realizzate ad hoc che, nella scelta di materiali e linee, strizzeranno l’occhio alla destinazione, l’Oriente, e terranno conto della giovane età dei ragazzi e delle ragazze che indosseranno i nostri capi,’ ha detto Piscaglia. ‘Le divise prevedono pantaloni in fresco di lana tecnico, polo in cotone piquet personalizzate e camicie in cotone’. ‘MESSAGERIE è uno sponsor nuovo che, sin dal primo contatto, con slancio ed entusiasmo, ha confermato la propria adesione e fiducia al progetto Expo’, ha commentato soddisfatto Francini.

cs Communication Manager San Marino General Commissioner's Office - Expo Osaka 2025

