I volontari del Padiglione San Marino diventano i protagonisti di uno scambio interculturale con i volontari del Padiglione dell’Arabia Saudita

I volontari del Padiglione San Marino diventano i protagonisti di uno scambio interculturale con i volontari del Padiglione dell’Arabia Saudita.

“Connettere le menti, creare il futuro” è questo il tema e il motto che contraddistingue Expo 2020 Dubai. L’essenza dell’Esposizione Universale é infatti racchiusa nello scambio interculturale, artistico e valoriale presente in ogni iniziativa organizzata durante i 184 giorni della manifestazione. La Repubblica di San Marino partendo proprio da questo messaggio ha presentato al mondo un Padiglione che testimoniasse la connessione culturale con gli Emirati Arabi Uniti e gli altri Paesi del mondo attraverso il Tesoro di Domagnano, la sua attrazione principale. Non solo tramite il sito espositivo ma anche grazie all’organizzazione numerose attivitá, la nostra Repubblica si è dimostrata attiva e connessa al resto del mondo: dalla partecipazione alle celebrazioni del Golden Jubilee con spettacolo delle bandiere e workshop artistici, eventi culinari per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici, agli eventi culturali e ricreativi di scambio delle pins delle varie Nazioni. Tra le attivitá più recenti e significative all’insegna del dialogo interculturale rientra “Il programma di scambio volontari" tra il Padiglione San Marino e quello dell’Arabia Saudita. L’iniziativa ha avuto luogo dalla seconda settimana di febbraio e avrà seguito fino a metà marzo, dal lunedí al venerdí nell’orario pomeridiano dalle 14.00 alle 17.00. Il programma si è strutturato nella suddivisione dei volontari del Padiglione San Marino, in gruppi omogenei di tre persone che nelle giornate e orari stabiliti, si sono recati nel Padiglione saudita, che a sua volta ha inviato i propri volontari nel sito espositivo sammarinese. Tra le principali attivitá previste dallo scambio rientra l’accoglienza ai visitatori nell’area ingresso dei rispettivi padiglioni, la spiegazione delle principali attrazioni attraverso tour guidati, l’assistenza allo shop e al timbro dei loghi di Padiglione sui REPUBBLICA DI SAN MARINO c/o Palazzo del Turismo - Contrada Omagnano, 20 - 47890 Repubblica di San Marino A-1 T +378 (0549) 882408 - infoexpo2020@gov.sm COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2020 DUBAI passaporti di Expo, con assegnazioni basate su competenze e interessi dei ragazzi. Lo scambio di informazioni e il trasferimento della conoscenza e della cultura tra i due Paesi sono risultati fondamentali per la crescita professionale e personale dei volontari che oltre a riscoprire nuove amicizie internazionali, si sono messi in gioco in un contesto diverso e stimolante, acquisendo esperienza e sviluppando abilitá come il team working e il problem solving. La co-creazione di esperienze di questo tipo ha inoltre permesso di evidenziare il ruolo vitale che tutti i volontari svolgono all'Expo 2020 Dubai. I volontari rappresentano infatti la personificazione di una comunitá a servizio della Nazione e dell'umanità, piccoli ambasciatori che divulgano al mondo il meglio del loro e degli altri Stati, condividendo con tutti i visitatori il viaggio di 'Connecting Minds, Creating the Future' attraverso la loro dedizione e il loro impegno. Il programma di scambio si sta rivelando un successo e ha reso orgogliosi non solo i volontari ma anche l'intero team manageriale del Padiglione San Marino che ha diversificato e rafforzato i servizi forniti ai visitatori oltre che consolidato le proprie relazioni con il Padiglione dell’Arabia Saudita all’insegna della cooperazione e dell’inclusivitá. Il commento del direttore Letizia Cardelli in merito: “L’amicizia tra San Marino e l’Arabia Saudita - forte della vicinanza che Expo ha permesso si esprime in molteplici forme, tra cui questo scambio, che ha un significato culturale molto forte: il dialogo, l’apertura, la volontà di spiegare le sue radici. Ancora una volta, le persone hanno creato legami che permetteranno, anche oltre Expo, ad intere Nazioni di comprendersi e di avvicinarsi”.

Cs Commissariato expo Dubai

I più letti della settimana: