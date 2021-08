I volontari del padiglione San Marino incontrano il Segretario al Turismo e l'Expo Federico Pedini Amati

Si è svolta questo pomeriggio la presentazione ufficiale al Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo, Federico Pedini Amati, di tutti i volontari che presteranno servizio al Padiglione di San Marino ad Expo 2020 Dubai. I 25 ragazzi, tutti tra i 20 e 27 anni sono stati accolti dal Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani e il suo staff nella sala della Segreteria di Stato per il Turismo e l’Expo. L’appuntamento si è rivelato un momento di condivisione molto significativo per i giovani sammarinesi che, a un passo dalla partenza, hanno scambiato le proprie emozioni e hanno fatto la conoscenza del Segretario Pedini Amati, il quale fin dall’inizio del proprio mandato ha convintamente sostenuto il progetto dell’Esposizione Universale. A seguito di una breve presentazione da parte di ogni volontario, il Segretario ha preso la parola portando all’attenzione la rilevanza che una manifestazione di questo tipo assume nell’attuale periodo storico che stiamo vivendo: “Expo Dubai sarà il primo vero banco di prova per ogni Stato per presentarsi al mondo a seguito dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto il pianeta. Expo è dunque per San Marino una grande occasione per tornare a creare relazioni con gli altri paesi, attirare turisti e opportunità di business nel territorio”. Il Segretario ha dunque esortato i ragazzi a vivere questa esperienza con il massimo entusiasmo e responsabilità: “Voi volontari sarete il primo vero punto di contatto con il visitatore, sarete gli Ambasciatori della Repubblica pertanto non sottovalutate il ruolo per il quale siete stati chiamati, ma al contrario vivete la vostra esperienza in Padiglione con orgoglio e grande consapevolezza”. Nell’intervento del Segretario non è mancato un doveroso accenno alla cultura emiratina, diversa dalla nostra in termini di usanze e tradizioni. L’invito ai ragazzi è stato pertanto quello di rispettare la legislazione e le regole dello Stato nel quale si ritroveranno a essere ospiti. Il Segretario ha infine concluso il proprio discorso rimarcando l’importanza di fare gruppo, di non creare gelosie ma uno spirito di squadra costruttivo per sostenersi a vicenda e cogliere il massimo da questa esperienza così unica e straordinaria per tornare a casa arricchiti. Il commissario Maiani, a completamento dell’intervento del Segretario ha ha ricordato il valore dell’essere volontari in Expo: “Voi sarete la pietra miliare del Padiglione: dall’accoglienza, alla gestione dei flussi, all’assistenza agli sponsor e ai visitatori, il vostro ruolo sarà fondamentale per garantire il funzionamento quotidiano del Padiglione”. Il Commissario ha inoltre precisato che da oggi per una settimana avrà luogo la formazione dei ragazzi del primo periodo per farli entrare nel vivo del progetto: nozioni importanti sul Padiglione, il Tesoro di Domagnano, la storia, il turismo ed il sistema Paese saranno oggetto delle giornate di apprendimento per preparare al meglio il team ad adempiere la loro funzione all’interno dello spazio espositivo. La formazione dei volontari del secondo turno avverrà in un secondo momento, nel mese di Novembre. Al termine dell’incontro, il Commissario Maiani ha salutato i ragazzi dimostrando molta contentezza per la presenza e la grinta dimostrate. Elementi che gli hanno permesso di confermare la grande fiducia che ripone nel progetto Expo e nei giovani.

Cs Segreteria Turismo

