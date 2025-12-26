I Volontari della Protezione Civile di San Marino impegnati durante l’Allerta Arancione della Vigilia di Natale

Il maltempo che ha colpito pesantemente e in vario modo la Regione Emilia Romagna durante le festività natalizie, ha visto i Volontari di Protezione Civile intervenire sul territorio della Repubblica di San Marino per un’emergenza idraulica e idrogeologica nella zona del Castello di Domagnano. Fin dalle prime ore del giorno della Vigilia di Natale, mercoledì 24, a seguito di allerta Arancione, una squadra operativa è stata impegnata a posare sacchetti di sabbia di fronte alle abitazioni a rischio, per canalizzare le acque che ruscellavano dai pendii e tracimavano dal sistema fognario. La squadra è rimasta operativa finché non è stato interamente scongiurato il pericolo di allagamento. Nonostante la giornata prefestiva, altre squadre lavoravano per la pulizia e l’imbiancatura del capannone ex Morri, a Murata, designato a diventare la nuova sede ufficiale dell’Unione Volontariato, con tutti i suoi mezzi e le sue attrezzature. Di questa possibilità i Volontari sono molto grati al Segretario al Territorio Matteo Ciacci, che di fronte all’imminenza dello sfratto per la sede di Fiorentino, si è preso l’incarico di trovare una soluzione immediata e idonea alle attività del Gruppo di Protezione Civile, dedicato a supportare ed aiutare la popolazione durante le emergenze.

